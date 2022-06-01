В Австралии мужчина подрался с кенгуру

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На камеру наблюдения попала короткая схватка жителя Австралии с кенгуру. Мужчина услышал лай своих собак во дворе и обнаружил задирающего их кенгуру. Австралиец попытался прогнать сумчатого, но только спровоцировал зверя.
После непродолжительного отступления мужчина подобрал палку и дал животному бой. В итоге австралиец повалил кенгуру на землю и придавил своим телом. Через некоторое время зверь принял поражение, успокоился и был отпущен.
Кенгуру покинул поле боя невредимым. Мужчина же получил множественные царапины, укусы и ушибы.
Кенгуру покинул поле боя невредимым. Мужчина же получил множественные царапины, укусы и ушибы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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