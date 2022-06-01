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В Австралии мужчина подрался с кенгуру

В Австралии мужчина подрался с кенгуру

Автор:
01 июня 2022 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   бой   в мире   видео   драка   животные   люди   поединок   прикол   
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На камеру наблюдения попала короткая схватка жителя Австралии с кенгуру. Мужчина услышал лай своих собак во дворе и обнаружил задирающего их кенгуру. Австралиец попытался прогнать сумчатого, но только спровоцировал зверя.
После непродолжительного отступления мужчина подобрал палку и дал животному бой. В итоге австралиец повалил кенгуру на землю и придавил своим телом. Через некоторое время зверь принял поражение, успокоился и был отпущен.

Кенгуру покинул поле боя невредимым. Мужчина же получил множественные царапины, укусы и ушибы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   бой   в мире   видео   драка   животные   люди   поединок   прикол   
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18  комментариев
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4
admiralrek 2 часа назад
Веселуха)
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7k
Trenzel2003 Полминуты назад
Попрыгунчики они такие! А мужик красава. Приемом самбо завалил кенгуру. Да еще и болевой провел грамотно.
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7k
Владимир 9 минут назад
Самая Австралийская новость, ещё бы змеёй дрался, был бы дубль
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71
eutace 11 минут назад
на медведя я друзья выйду без испуга,..... если с другом буду я - а кенгуру без друга! ))
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23k
Сибиряк 16 минут назад
В Австралии мужчина подрался с кенгуруПосмотреть
В Австралии мужчина подрался с кенгуру
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2k
Роман 36 минут назад
В Австралии все живое хочет тебя съесть, отравить или дать п...ды :)
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1k
Laert 44 минуты назад
Когда он, мужик, завалил кенгуру и сел сверху, я думал что мужик сейчас рычаг логтя кенгуру сделает
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1k
pinbalist 55 минут назад
как же скучно я живу..
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ Час назад
Кенгурятина съедобна?
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2k
cfhfwby Час назад
Надо было набить морду и вызвать полицию....
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9k
Алексей Час назад
Ага,шел на работу,опазадал И где ты был? Где где с кенгуру дрался
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108
Mark Алексей 46 минут назад
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