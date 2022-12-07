FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13161 пост • 1429 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пернатый хулиган скидывает горшки с цветами на головы прохожих

Пернатый хулиган скидывает горшки с цветами на головы прохожих

Автор:
07 декабря 2022 12:20
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   какаду   попугай   птицы   
150
1
1
В Австралии попугай какаду придумал себе странную забаву. Он сел на балкон и начал сбрасывать увесистые горшки с цветами на головы прохожих. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пернатый бунт

Ничего необычного, просто скучающий попугай пытается попасть по прохожим горшками с цветами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   видео   животные   какаду   попугай   птицы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Опаньки 53 минуты назад
бомбардировщик на минималках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
umorist Минуту назад
Это его кот научил)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

756222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
Набирающие популярность в сообществах
В Швейцарии во время скоростного подъёма в гору разбили Ferrari Testarossa
В Швейцарии во время скоростного подъёма в гору разбили Ferrari Testarossa
Авария дня. "Вальс" на обледенелой трассе в Башкирии
Авария дня. "Вальс" на обледенелой трассе в Башкирии
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так дешевле

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#картинки#авто аварии#Россия#история#Ynews#Приколы#шоу бизнес
#Юмор#животные#позитив#Разное#подборка#автомобили#СССР#люди#Прошлое#удивительно
#интересно#факты#забавно#дтп#аварии#автомир#улыбнуло#новости#сатира#познавательно
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Самец какаду танцует с девушками-ветеринарами Кормление голодной пернатой банды Кормление голодной пернатой банды Какаду услышал свою любимую песню и пустился в пляс Какаду услышал свою любимую песню и пустился в пляс Дикий попугай атаковал камеру наблюдения на автомагистрали в Австралии Дикий попугай атаковал камеру наблюдения на автомагистрали в Австралии Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца

На что жалуетесь?

Вернуться