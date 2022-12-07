Пернатый хулиган скидывает горшки с цветами на головы прохожих

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В Австралии попугай какаду придумал себе странную забаву. Он сел на балкон и начал сбрасывать увесистые горшки с цветами на головы прохожих. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пернатый бунт
Ничего необычного, просто скучающий попугай пытается попасть по прохожим горшками с цветами.
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