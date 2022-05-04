Парень купил попугая у металлиста

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В США парень купил у поклонника тяжёлой музыки попугая. Уже дома автор видео узнал, что пернатый постоянно выкрикивает одни те же слова и обратился за помощью к пользователям сети. Оказалось, что питомец исполняет знакомую многим песню.
Попугай выкрикивает несколько строчек из песни "Bodies" группы Drowning Pool.
Источник:
АНТИФИШКИ
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