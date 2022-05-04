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Парень купил попугая у металлиста

Парень купил попугая у металлиста

Автор:
04 мая 2022 08:55
Сообщество : Животные
Метки: Drowning Pool   Юмор   видео   животные   какаду   метал   попугай   прикол   птицы   
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В США парень купил у поклонника тяжёлой музыки попугая. Уже дома автор видео узнал, что пернатый постоянно выкрикивает одни те же слова и обратился за помощью к пользователям сети. Оказалось, что питомец исполняет знакомую многим песню.
Попугай выкрикивает несколько строчек из песни "Bodies" группы Drowning Pool.

Источник:

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Метки: Drowning Pool   Юмор   видео   животные   какаду   метал   попугай   прикол   птицы   
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7  комментариев
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6k
tamin 5 часов назад
О даааа. Вот это огонь
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812
Victor Chromov Полчаса назад
Тут тоже довольно хорошее исполнение.Попугай поет песню Myriam Hernández - El Hombre Que Yo Amo.
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1k
Иван 38 минут назад
Братан!
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15k
Сергей 2 часа назад
Купил он...
У меня бесплатно вот такое каждый день.
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87
Andrei 3 часа назад
Правильный птиц!
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2k
Fara Zolkin 4 часа назад
Классный попугай, и песня кстати отличная, было время слушал...
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6k
Серега 5 часов назад
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