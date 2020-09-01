Дикий попугай атаковал камеру наблюдения на автомагистрали в Австралии

Нахальный попугай посмотрел на свое отражение в камеру, установленную для наблюдения за дорожным движением в гроде Перт, Австралия.
На записи видно, как попугай подлетел к камере слежения и начал клевать объектив
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