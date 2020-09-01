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Дикий попугай атаковал камеру наблюдения на автомагистрали в Австралии

Дикий попугай атаковал камеру наблюдения на автомагистрали в Австралии (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 10:40
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   дорожная камера   животные   попугай   прикол   птица   юмор   
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Нахальный попугай посмотрел на свое отражение в камеру, установленную для наблюдения за дорожным движением в гроде Перт, Австралия.

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Метки: австралия   видео   дорожная камера   животные   попугай   прикол   птица   юмор   
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4  комментария
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32k
dima423 Полчаса назад
этот попугай мой герой) жаль не доломал)
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2k
portroy 20 минут назад
Куплю австралийского дикого попугая))
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−110
Фунт Фунт Полчаса назад
А если контролировать птичий умишко после нехитрой хирургии, то можно без палева ломать камеры или просто заслонять обзор. Да вообще любые действия можно делать как бы натурально.

Отчитываться заказчику - публикацией на Фишках с тегами прикол и юмор. Никакая бигдата не найдет.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Найджел?
Найджел?
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