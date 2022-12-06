Матёрый: хомяк, с которым лучше не связываться

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Если драка неизбежна, нужно бить первым. Именно таким принципом руководствуется этот дикий хомяк.
Злой и прожорливый
Один из самых крупных и самых красивых хомяков - карбыш смог за себя постоять.
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