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Матёрый: хомяк, с которым лучше не связываться

Матёрый: хомяк, с которым лучше не связываться

Автор:
06 декабря 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   внезапно   животные   карбыш   нападение   хомяк   
529
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Если драка неизбежна, нужно бить первым. Именно таким принципом руководствуется этот дикий хомяк.

Злой и прожорливый

Один из самых крупных и самых красивых хомяков - карбыш смог за себя постоять.

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Метки: видео   внезапно   животные   карбыш   нападение   хомяк   
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3  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z 58 минут назад
Оператор жив остался ? )
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14k
Majul 55 минут назад
Ух пилять зверюга ))) Даже я с этой стороны экрана чуть не обделался )
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Dobriy drug

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