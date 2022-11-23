Корова неожиданно атаковала юных покупателей в Пакистане

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В небольшом населённом пункте в Пакистане корове чем-то не понравились двое местных жителей. Животное подошло к подросткам и напало на них.
К счастью, очевидцам удалось спасти попавших в беду подростков и спрятать их.
Источник:
АНТИФИШКИ
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