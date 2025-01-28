Редкое природное явление впечатлило жителей Австрии

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В Австрии удалось заснять субсолнце — редкое оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет отражается от облака снежных кристаллов. Видео короткое, но завораживающее.
В Австрии на камеру попало редкое и красивое оптическое явление, именуемое субсолнцем. Оно возникает прямо под светилом, а само пятно света является результатом отражения солнечного света от кристаллов льда, находящихся в воздухе.
Ещё один пример, снятый несколько лет назад в Аргентине
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