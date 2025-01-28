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Редкое природное явление впечатлило жителей Австрии

Редкое природное явление впечатлило жителей Австрии

Автор:
28 января 2025 07:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австрия   Видео   в мире   интересно   природное явление   субсолнце   
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В Австрии удалось заснять субсолнце — редкое оптическое явление, которое возникает, когда солнечный свет отражается от облака снежных кристаллов. Видео короткое, но завораживающее.

В Австрии на камеру попало редкое и красивое оптическое явление, именуемое субсолнцем. Оно возникает прямо под светилом, а само пятно света является результатом отражения солнечного света от кристаллов льда, находящихся в воздухе.

Ещё один пример, снятый несколько лет назад в Аргентине

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Метки: Австрия   Видео   в мире   интересно   природное явление   субсолнце   
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5  комментариев
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Мартын Час назад
Неужели ни один лыжник не прыгнул в портал?
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12k
Graf_Dracula 19 минут назад
Так это же портал, пригните в него. В любом случае хуже чем на земле там не будет.
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16k
Объект реальности Полчаса назад
Интересно, это кто-то пришел к нам или кому-то дали шанс свалить отсель.
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1k
IOON Час назад
ну конечно...редкое оптическое явление...ищите дураков, как будто мы не знаем, что это портал в другой мир!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4160 постов (4022 в горячем)

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