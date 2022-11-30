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«Дед Мороз - спонсор терроризма»: в Берлине украинские активисты попытались помешать празднику у Русского дома

«Дед Мороз - спонсор терроризма»: в Берлине украинские активисты попытались помешать празднику у Русского дома

Автор:
30 ноября 2022 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Снегурочка   активисты   берлин   дед мороз   елка   новый год   плакаты   праздник   русский дом   украинцы   
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Там собрались десятки взрослых и детей, чтобы встретиться с главным символом Нового Года и зажечь ёлку.

В Берлине есть Русский дом - один из крупнейших культурных центров в мире. Там проходят концерты, выставки и научные семинары. Ежегодно его посещают около 200 тысяч человек. Так что место знаковое.

И там отмечают встречу с Дедом Морозом. Ну а где же ещё. Главный дедушка страны приезжает туда из Великого Устюга и торжественно зажигает ёлку. Традиции уже не первый год и отменять её никто не собирается. По сути, это праздник для русских детей, которые вместе с родителями живут в Германии и примешивать к нему политику или какой-то протест - уже что-то на грани сюра.

Но именно так и произошло.

Во время выступления Деда и Снегурочки, в толпе появились «активисты» с украинскими флагами и плакатами. Наверное, они думали, что так можно сорвать праздник или испортить настроение людям. Но не вышло - Дедушка Мороз на это вообще никак не среагировал и под торжественный счёт зажёг ёлку.

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Метки: Снегурочка   активисты   берлин   дед мороз   елка   новый год   плакаты   праздник   русский дом   украинцы   
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19  комментариев
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1k
Lexx Час назад
Одни придурки в своем Киеве, срут под кустом как собаки, другие придурки по Берлину бегают с глупыми плакатиками.
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8k
Trenzel2003 4 минуты назад
А что, есть кто денежки на усраину посылает? Тем более с офиса деда Мороза.
Нет? Так какого рожна дедушку спонсором террористов выставляют!??
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6k
Copycat 16 минут назад
смотрю я на эти плакаты и вижу надпись "мы не любим русских"
все их мотивы сводятся просто к банальной ненависти которую в них воспитывали многие годы
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3
RobotTerminator2 23 минуты назад
Хохлы ещё раз всем доказали что они ебобо ))))
Тёмного им неба над головой и ни грамма электричества))))
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Бойтесь убогие,не террорист,а Генерал.
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7k
Marlboro Полчаса назад
"На грани сюра"? Да это ты еще не видел что у прибалтов твориться. Они под украинские события даже памятники советским войнам и освободителям сносят. Вот не тут ли ахинея? При чем тут украина и победа в ВОВ? Но им все равно.. крыша поехала и они соревнуются в ахинее перед своим хозяином, кто же громче тявкнет в забор. Жду развязки, она не за горами.
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2k
Pioner76 55 минут назад
Русскую девушку из германии депортировали, а хохлам можно беспорядки устраивать? Вот тебе ценности и двойные стандарты.
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5k
heta 56 минут назад
У меня уже само слово "активист" вызывает изжогу, а в сочетании с "украинский" - вообще вынос мозга. "Украинские активисты" целую страну разнесли в хлам и воняют на весь мир.
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16k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Ну хоть в этот раз в месячных не вымазались!
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17k
Дмитрий Час назад
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3k
Olegsky Час назад
Ну, желтосиний цвет, цвета убогих.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
скаклы не останавливайтесь показывайте всему миру какие вы убогие идиоты !
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173
Feud Час назад
Плять... а еще есть внучка, зайка, снеговик, снежинка и прочие.
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16k
Александр Час назад
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3k
Денис Час назад
Эвропейцы покупающие у России нефть и газ являются спонсорами спонсоров терроризма.
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66k
Вит Z Час назад
Это реально страна непуганных идиотов....или напуганных...х.з.
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23k
Serg2001 Час назад
Любопытно, а у Зеленского кто сейчас ёлочку зажигает? Санта-Мыкола ?
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August

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