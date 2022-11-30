«Дед Мороз - спонсор терроризма»: в Берлине украинские активисты попытались помешать празднику у Русского дома

Там собрались десятки взрослых и детей, чтобы встретиться с главным символом Нового Года и зажечь ёлку.
В Берлине есть Русский дом - один из крупнейших культурных центров в мире. Там проходят концерты, выставки и научные семинары. Ежегодно его посещают около 200 тысяч человек. Так что место знаковое.
И там отмечают встречу с Дедом Морозом. Ну а где же ещё. Главный дедушка страны приезжает туда из Великого Устюга и торжественно зажигает ёлку. Традиции уже не первый год и отменять её никто не собирается. По сути, это праздник для русских детей, которые вместе с родителями живут в Германии и примешивать к нему политику или какой-то протест - уже что-то на грани сюра.
Но именно так и произошло.
Во время выступления Деда и Снегурочки, в толпе появились «активисты» с украинскими флагами и плакатами. Наверное, они думали, что так можно сорвать праздник или испортить настроение людям. Но не вышло - Дедушка Мороз на это вообще никак не среагировал и под торжественный счёт зажёг ёлку.
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Нет? Так какого рожна дедушку спонсором террористов выставляют!??
все их мотивы сводятся просто к банальной ненависти которую в них воспитывали многие годы
Тёмного им неба над головой и ни грамма электричества))))