Сурового кота привели на стрижку

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Хозяева привели своего кота к грумеру на стрижку. Питомцу не очень нравилось происходящее, однако он терпеливо сидел и ждал окончания процедуры.
Очень суровый и терпеливый клиент
Судя по выражению морды, он уже придумал план мести мужчине.
Источник:
АНТИФИШКИ
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