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Сообщество Без кота и жизнь не та 1365 постов • 442 подписчика подписаться
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Сурового кота привели на стрижку

Сурового кота привели на стрижку

Автор:
03 августа 2022 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   грумер   животные   кот   парикмахер   прикол   стрижка   
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Хозяева привели своего кота к грумеру на стрижку. Питомцу не очень нравилось происходящее, однако он терпеливо сидел и ждал окончания процедуры.

Очень суровый и терпеливый клиент

Судя по выражению морды, он уже придумал план мести мужчине.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   грумер   животные   кот   парикмахер   прикол   стрижка   
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8  комментариев
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Какой идиот придумал делать стрижку животным???
Шерсть естественный защитный покров от перегрева, холода и повреждений кожного покрова!
Одно дело катыхи, колтыхи состричь которые мешают, и совсем ненормально лишить шерсти.
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34k
Монферран Z V Ø 16 минут назад
Котейка зачётный!
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1k
Антон Час назад
Что морда у котейки, что лицо парикмахера, как-то странно схожи, может они родственники ))))
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12
Иван Капустин Час назад
Два брата-акробата
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Мужик!
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
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27k
Vazari 2 часа назад
Суровость и спокойствие этого кота зашкаливает! В прошлой жизни был падишахом, не иначе.
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Себастьян Перейра

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