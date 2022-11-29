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Сообщество Без кота и жизнь не та 1457 постов • 449 подписчиков подписаться
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Девушка пожалела, что не уследила за своим котом

Девушка пожалела, что не уследила за своим котом

Автор:
29 ноября 2022 09:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   карниз   кот   
473
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Любопытный кот забрался на карниз, однако тот оказался не готов к встрече с животным. Хозяйка запечатлела последствия похождений питомца.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   карниз   кот   
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8  комментариев
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9k
Игорь 53 минуты назад
кот в недоумении - кто так карнизы вешает?
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Vladimir 4 минуты назад
Выгнать мужика-рукожопа и завести второго кота!
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13k
gavrosh Полчаса назад
Наташа сама карниз крепила. А если муж, то он Наташа!
Кот не виновен!
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raael13 56 минут назад
Сразу стало в комнате светлее.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Элементарно, Ватсон, мужика в доме нет.
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5k
fin4all 2 часа назад
Тому, кто карниз вешал, руки оторвать. Как его крепили, что он веса кота не выдержал?
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