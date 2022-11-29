Девушка пожалела, что не уследила за своим котом

473
1
1
Любопытный кот забрался на карниз, однако тот оказался не готов к встрече с животным. Хозяйка запечатлела последствия похождений питомца.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Домашний кот не смог победить "искусение"
- Шумные потолочные приключения кота
- Сложные отношения кошки с дверью
- Сурового кота привели на стрижку
- Кот выступил против виртуальной реальности
Новости партнёров
Кот не виновен!
Этот карниз дерьмовый по своей первоначальной идее!
Там все на соплях спроектировано!
Если не кот, то сама хозяйка его обязательно когда нибудь уронит!
У меня таких было 3 шт - все пришлось заменить!