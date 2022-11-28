Счастья привалило: мужчина купил сыр по крайне выгодной цене

1997
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Сыр Пармезан в магазине стоил 10.44 долларов (около 630 рублей) за фунт (0,45 кг), но кто-то из сотрудников ошибся и выставил эту цену за половину головки. Герой видео поспешил воспользоваться подарком судьбы и приобрёл сыр.
Мужчина похвастался своей выгодной покупкой.
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