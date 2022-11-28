FISHKINET
Сообщество Еда 1554 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Счастья привалило: мужчина купил сыр по крайне выгодной цене

Счастья привалило: мужчина купил сыр по крайне выгодной цене

Автор:
28 ноября 2022 11:39
Сообщество : Еда
Метки: Еда   видео   пармезан   повезло   покупка   сыр   
1997
1
1
Сыр Пармезан в магазине стоил 10.44 долларов (около 630 рублей) за фунт (0,45 кг), но кто-то из сотрудников ошибся и выставил эту цену за половину головки. Герой видео поспешил воспользоваться подарком судьбы и приобрёл сыр.
Мужчина похвастался своей выгодной покупкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   видео   пармезан   повезло   покупка   сыр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Б.Касторский 4 часа назад
Пармезан так быстро портится при ненадлежащем хранении. Зачем ему столько? Просто потому что дешево?
Покупаю грамм по 200-250.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 19 минут назад
Непонятно как на кассе пропустили. Если там действительно ошибка продавца или мерчандайзера, то деньги вычтут из их зарплаты. А мужик большую часть раздаст друзьям/соседям, либо просто выкинет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ivan 24 минуты назад
Я так в ленте карбонат свиной, по 268 руб покупал(реальная цена, до сих пор так продается, а я в тот момент, летом, шейку по 530 покупал) всю морозилку им забил, под 50 кг выкупил :) килограмовый кусок на 3 стейка, на ночь в луковый сок и специи, и на решетку, на мангал. И нихера он не сухой при такой толщине куска!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 24 минуты назад
Блин, а чё он у нас так дорого стоит?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий Полчаса назад
Потом на ковер выдернут девочку, что ошиблась в новой программе, и повесят долг на нее. Никаких чудес. За несколько месяцев выплатит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
В начале 2000-х в гипермаркете "Лента" была акция 50% скидка на упаковку пива "Карлсберг" (24 штуки по 0,5л), для этого они приклеили сверху упаковки отдельный штрих-код, который на кассе пробивал сразу упаковку со скидкой, а не сканирование одной банки и умножение на 24. Акция длилась примерно две недели, я успел купить несколько упаковок за это время, а потом как-то прихожу на кассу, а этого штрих-кода на упаковке нет, кассир посоветовала мне вернуться в зал и выбрать другую упаковку, которая ещё пока в акции участвует и имеет этот штрих-код, я так и сделал, и действительно пробилась упаковка с 50% скидкой. Короче, не буду томить, я аккуратно отклеил этот штрих-код и в следующие походы в этот магазин я его лепил сверху упаковки, ни один из продавцов даже бровью не повёл - штрих-код пробивался и ладно, только одна кассирша как-то сказала "хм, они ещё остались? я думала что уже все закончились.", я почти два месяца затоваривался сам и затоваривал друзей пивом с 50% скидкой, пока вдруг случайно к кассе не подошла администратор зала и увидев что кассир пробивает этот штрих-код не заорала что эта акция давно закончилась и отклеила его от упаковки. К сожалению других таких штрих-кодов у меня не осталось, халява закончилась. П.С. Очень странно что они эту акцию из системы сразу не убрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot 42 минуты назад
Присмотревшись внимательно можно заметить, что этот "предприимчивый" мужчина пьян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta 43 минуты назад
Я сегодня пукнул дважды. Предлагаю обсудить столь важное событие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сергей костюнин 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
803
pka2004 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Час назад
Ну, теперь пасту, как в ресторане готовить можно

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan Час назад
У нас это на 48 тысяч выходит, если пармезанчик норм. Выгодно взял. Если бы у меня было столько сыра, ел бы бутики с сыром, вместо хлеба сыр, вместо колбасы сыр и вместо сыра сыр. Обожаю сыр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Горец Ю Час назад
Ай, как некрасиво англосакс поступил. Как мартышка, которая нашла чужой . Ворюги. Нет, что бы помочь работника обнаружить ошибку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Babangdida 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
штатная ситуация в любом гипермаркете (но о таком чаще всего знают только сотрудники) позавчера купил аргентинские креветки стоимостью 1900 за кг .. за 200 рублей кг . система сбит и выгружает цены которые не соответствуют настоящим . например хотели прогрузить 25% скидки а прогрузили 25 рублей цена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 3 часа назад
Все тут же бросились обсуждать: "на х.... ему столько сыра и сожрёт или нет?"....А мужик то действительно купил столько сыра на халяву. Как ни крути. А что делать, придумает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 3 часа назад
Отнести в ресторан или столовую, там возьмут за полцены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну выгодная покупка,Иногда брал по четвертинке круга на оптовке,Для своей семьи и родителям завозил. Пармезан вообще можно долго хранить . Четверть круга мои съедали за 2-3 недели максимум месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
485
Денис Веселов 3 часа назад
А я сегодня плавленый сырок за 8 р. Купил))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
485
Денис Веселов Виталий Касандров 3 часа назад
Нет , на него у нас давно такой ценник, думайте за в сыр 800 и выше за кг ни чего не добавляют . у нас в стране столь молока нет, чтобы покрыть всю кисломолочную продукцию, что выпускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, и так, вроде, не дорого. В "Магните" дороже. (Приношу извинения за чьи-либо оскорблённые чувства).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
LostFM Борис Карабанов 19 минут назад
Вопрос ведь не в том сколько стоил сыр, а почем купил его мужик из видео. Там ценник был 10 долларов за кусок, вместо 10 долларов за фунт (полкило). Он и купил за 10 долларов кусок весом 20кг. Спасибо фасовщику за ошибку в ценнике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 4 часа назад
Можно перепродать, баксов за 200.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

939646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
17 интересных фотографий любопытных вещей
17 интересных фотографий любопытных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Киберспорт в России, о хорошем и о плохом
Киберспорт в России, о хорошем и о плохом
Фильм "Ошибка резидента" - внезапно беременная подружка героя
Фильм "Ошибка резидента" - внезапно беременная подружка героя
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почему же он сбрасывает?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#страна#Россия#интересное#дети#война#актеры
#фотографии#СССР#интересно#кино#животные#криминал#позитив#Разное#скандал
#Юмор#факты#картинки#Прикол#Приколы#футбол#сарказм#Спорт#Интересные
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки Сахарная вата как новый вид искусства Сахарная вата как новый вид искусства Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега Заставляют голодать: щенок хаски пытается добраться до лакомства Заставляют голодать: щенок хаски пытается добраться до лакомства Родился в рубашке: мужчина чуть не попал под колёса грузовика Родился в рубашке: мужчина чуть не попал под колёса грузовика

На что жалуетесь?

Вернуться