Три в одном по цене одного! Что ты такое?

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Сметана, йогурт или плавленный сыр? Попробуйте угадать, что находится банке, котрую приобрёл автор этого ролика.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Я такой фигней тоже занимался в ранние года :) На один продукт лепил наклейки с других, которые получалось оторвать не повредив. Посмотрел, поржал и принимался за употребление мега-новинки))
То есть, есть варианты...
Либо с какой стороны отрыть, то такой и продукт, а второй вариант, что по времени из одного агрегатного состояния продукт превращается в другой (но тут могу ошибаться, в молочных продуктах не силен), так что в России думаю это возможно...)))