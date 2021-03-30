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Три в одном по цене одного! Что ты такое?

Три в одном по цене одного! Что ты такое? (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 07:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   еда   йогурт   приколы   сметана   сыр   
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Сметана, йогурт или плавленный сыр? Попробуйте угадать, что находится банке, котрую приобрёл автор этого ролика.

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Метки: Юмор   видео   еда   йогурт   приколы   сметана   сыр   
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36k
Вепс Час назад
Автор решил рассказать нам как он умеет ругаться матом? Банку то открыли? Что внутри?
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8k
Атеист 38 минут назад
Чет слабо верится..Просто наклеил все на одну банку и все. А реальный продукт там, скорей всего, йогурт.
Я такой фигней тоже занимался в ранние года :) На один продукт лепил наклейки с других, которые получалось оторвать не повредив. Посмотрел, поржал и принимался за употребление мега-новинки))
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1k
Vitamin Час назад
Так это нормально)) Там же четко написано, с одного бока сметана, сверху написано йогурт, с другой стороны сыр))
То есть, есть варианты...
Либо с какой стороны отрыть, то такой и продукт, а второй вариант, что по времени из одного агрегатного состояния продукт превращается в другой (но тут могу ошибаться, в молочных продуктах не силен), так что в России думаю это возможно...)))
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