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В&nbsp;Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на&nbsp;забор

В Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на забор

Автор:
24 апреля 2024 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Нижегород   воспитание   воспитательница   дети   детский сад   подвесила на забор   
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В Лукоянове Нижегородской области родители двухлетней девочки обратились в полицию из-за видео, снятом на прогулке в детском саду. На нем видно, как ребенок несколько минут висит на заборе и плачет, но воспитатель никак не реагирует. Они не исключают, что педагог мог сделать это намеренно.


Как рассказал отец девочки Роман К., инцидент произошел 17 апреля. Ужасную картину на веранде садика увидела знакомая семьи, которая впоследствии прислала им видео.

«Это видео сначала прислали моей маме. Потом она переслала супруге, она была в шоке. Я тоже посмотрел, и там такая картина, что наш ребенок в течение нескольких минут висит курткой на заборе, на кадре присутствует воспитатель, прекрасно все видит, но никакого внимания не обращает», — говорит нижегородец.

По словам Романа, автор видео рассказала, что якобы своими глазами видела, что это было сделано самим воспитателем.

«Она видела, как воспитатель взяла ребенка, повесила на забор. Естественно была в шоке, не сразу сориентировалась и начала снимать», — пояснил отец девочки.

Мама ребенка в разговоре с NewsNN добавила, что родители сразу же обратились к заведующей, показали видео и попросили во всем разобраться.

«Заведующая все отрицала, сказала, что такого быть не может, что нет начала видео, и еще надо доказать, что это она. Воспитатель на момент просмотра „хихикала“, пыталась сделать максимально невинный вид и ссылалась на то, что якобы просто не доглядела», — говорит нижегородка.

По словам родителей, педагоги пытаются оправдаться тем, что девочка якобы сама могла повиснуть на заборе. Однако объяснить, как двухлетний ребенок мог на него залезть, никто не может. Также известно, что в садике имеются камеры наружного наблюдения, но им под разными предлогами руководство показывать их отказалось.

В самом же дошкольном учреждении NewsNN пояснили, что непрофессионального поведения со стороны своего педагога не видят, но от работы ее пока отстранили.

«У нас проводится служебное расследование, этим занимаются компетентные органы. Человек отработал более 20 лет, имеет высшее образование и высшую квалификацию. За все 20 лет она ни разу не повысил голос на ребенка и не имеет ни одного дисциплинарного взыскания», — рассказала заведующая Нина Давыдова.

На данный момент родители девочки обратились с заявлением в полицию, и в ситуации уже придется разбираться правоохранителям. Они также заявили, что в этот детский садик ребенка больше не поведут и хотели бы, чтобы педагогу запретили впредь работать с детьми.

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Метки: Видео   Нижегород   воспитание   воспитательница   дети   детский сад   подвесила на забор   
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9  комментариев
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4k
Наталья Час назад
если папа ребенка, повесит воспиталку на забор? статья?
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36k
Teodor 4 минуты назад
Плять, сука - придавил бы... Дохихикается, падла - у нас в школе еще при советах был крутой препод, что любил выводить мелких шкодников из класса и пинками воспитывать. Его подловил в лесочке родитель одного из них, отхерачил цепью так, что педагог две недели в больничке пролежал...
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17k
Alex 5 минут назад
Не ну а чо, детей много, а воспитатель одна, за всеми не уследишь. А это идея! Забор то длинный, можно же вообще всю группу развесить по забору и всё, можно спокойно загорать, там, не знаю, в смартфоне зависать, куда они с забора денутся? Главное, чтобы лошадей рядом не было....
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19k
Михаил Гривин 6 минут назад
Я как-то пришёл старшую и среднюю забирать из школы, старшая сидит на качелях спокойно качается, а среднюю воспитатель в пустой бассейн посадила (круглый, метров 6-7 диаметром, от СССР остался в наследство). И самокат дала. И мелкая там круги нарезает. Воспитался сказала, что она слишком активная, потому её решили ограничить ))) Отнёсся с пониманием.
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63k
Андрей 6 минут назад
Ну вообще говоря не повесила, а зацепила. Скорее всего это воспитательная мера с целью угомонить ребёнка. Можно ли так делать? Нет конечно! Нужно ли как-то реагировать? Безусловно. Заведующая должна была учитывая обращение родителей моментально покаяться, сообщить что будут поднимать видео и разбираться в ситуации. Учителю взыскание служебное.
Вот это реакция нормального руководителя, а хиханьки и прочий уход в отрицалово приводят к общественному резонансу, привлечению полиции и разносу детсада проверяющими органами в щепки.
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5k
Горожанин Час назад
Как всегда видео обрезанное, без начала. А где предыстория? Сейчас детки такие пошли! Девчонка наверняка курила, выпивала, хамила, оскорбляла воспитательницу. Вообще специально спровоцировали воспитателя, довели, чтобы на камеру снять. Видно же по обрезанному видео. А педагоги, нет - невиноватые они. Это всё детки. Педагогика - это вообще не от понятия учить и воспитывать. Это от понятия наказывать и подчинять. Понимать нужно.
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Parizhanka
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