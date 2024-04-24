В Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на забор

Как рассказал отец девочки Роман К., инцидент произошел 17 апреля. Ужасную картину на веранде садика увидела знакомая семьи, которая впоследствии прислала им видео.

«Это видео сначала прислали моей маме. Потом она переслала супруге, она была в шоке. Я тоже посмотрел, и там такая картина, что наш ребенок в течение нескольких минут висит курткой на заборе, на кадре присутствует воспитатель, прекрасно все видит, но никакого внимания не обращает», — говорит нижегородец.

По словам Романа, автор видео рассказала, что якобы своими глазами видела, что это было сделано самим воспитателем.

«Она видела, как воспитатель взяла ребенка, повесила на забор. Естественно была в шоке, не сразу сориентировалась и начала снимать», — пояснил отец девочки.

Мама ребенка в разговоре с NewsNN добавила, что родители сразу же обратились к заведующей, показали видео и попросили во всем разобраться.

«Заведующая все отрицала, сказала, что такого быть не может, что нет начала видео, и еще надо доказать, что это она. Воспитатель на момент просмотра „хихикала“, пыталась сделать максимально невинный вид и ссылалась на то, что якобы просто не доглядела», — говорит нижегородка.

По словам родителей, педагоги пытаются оправдаться тем, что девочка якобы сама могла повиснуть на заборе. Однако объяснить, как двухлетний ребенок мог на него залезть, никто не может. Также известно, что в садике имеются камеры наружного наблюдения, но им под разными предлогами руководство показывать их отказалось.

В самом же дошкольном учреждении NewsNN пояснили, что непрофессионального поведения со стороны своего педагога не видят, но от работы ее пока отстранили.

«У нас проводится служебное расследование, этим занимаются компетентные органы. Человек отработал более 20 лет, имеет высшее образование и высшую квалификацию. За все 20 лет она ни разу не повысил голос на ребенка и не имеет ни одного дисциплинарного взыскания», — рассказала заведующая Нина Давыдова.

На данный момент родители девочки обратились с заявлением в полицию, и в ситуации уже придется разбираться правоохранителям. Они также заявили, что в этот детский садик ребенка больше не поведут и хотели бы, чтобы педагогу запретили впредь работать с детьми.