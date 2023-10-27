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Самая милая драка двух тюленей

Самая милая драка двух тюленей

Автор:
27 октября 2023 14:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   драка   животные   интересное   тюлень   фото   
2765
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Во время такой драки можно даже немного поспать...

Две неуклюжие сосисочки не поделили место на пляже. Один тюлень решил отстоять свою территорию и пытался вытолкнуть собрата. Но драка получилась очень забавной. Коричневый тюлень двигаться не собирался, а в конце и вовсе луг отдохнуть.

Когда оба бойца поспят, драка может возобновиться!

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Метки: Видео   Питомцы   драка   животные   интересное   тюлень   фото   
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10  комментариев
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8k
Pravednik84 7 часов назад
Мой прошлый пёс так же просил чтоб я ему брюшко почесал. Точно ли это "драка"?

Если тюленёлог подтвердит, что драка, то поверю, ну а я увидел лишь просьбу о почесушках.
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5k
Ал Ди 3 часа назад
Суровые, жесткие ребята.
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8k
vasilykopkov 6 часов назад
Бесконтактный стиль...
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10k
Павел 6 часов назад
Хотели подраться, но лень.
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4k
Natalia 7 часов назад
та он просто просить почесать пузико)))
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61k
pynh 7 часов назад
я боялся заходить в пост покемонки и смотреть на драку тюленей.
тут вполне могла оказаться пара жЫрных пдорасов
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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