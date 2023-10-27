Самая милая драка двух тюленей

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Во время такой драки можно даже немного поспать...
Две неуклюжие сосисочки не поделили место на пляже. Один тюлень решил отстоять свою территорию и пытался вытолкнуть собрата. Но драка получилась очень забавной. Коричневый тюлень двигаться не собирался, а в конце и вовсе луг отдохнуть.
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Когда оба бойца поспят, драка может возобновиться!
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Если тюленёлог подтвердит, что драка, то поверю, ну а я увидел лишь просьбу о почесушках.
Да, это драка.
Что делаЕТ, просИТ!!!
Русские, учите русский язык!!!
тут вполне могла оказаться пара жЫрных пдорасов