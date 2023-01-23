Шоу с огоньком: телеведущая случайно подожгла себя из огнемёта

2226
1
1
Бельгийская телеведущая попыталась с помощью огнемёта лопнуть шар, в котором скрывалась фотография победителя. Однако женщина не осознавала, что держит огнемёт неправильно.
По плану ведущая детского шоу должна была с помощью огнемёта лопнуть шарик с табличкой победителя номинации. Казалось бы, что могло пойти не так...
Женщина практически не пострадала. Она отделалась небольшим испугом, подпаленными волосами и испорченным платьем. Через некоторое время она вновь взялась за огнемет и выявила победителя.
Женщина практически не пострадала. Она отделалась небольшим испугом, подпаленными волосами и испорченным платьем. Через некоторое время она вновь взялась за огнемет и выявила победителя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неудачный трюк парня на батуте
- Пьяная выходка клиента такси привела к травмам
- Одна из причин не жарить шашлык на балконе
- И пожарил и потушил: неудачная жарка мяса в зале ресторана
- Почти: не самая успешная попытка девушки проехать через ворота
Новости партнёров