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Шоу с огоньком: телеведущая случайно подожгла себя из огнемёта

Шоу с огоньком: телеведущая случайно подожгла себя из огнемёта

Автор:
23 января 2023 11:28
Метки: Бельгия   Огнемёт   в мире   видео   инцидент   люди   огонь   фейл   
2226
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Бельгийская телеведущая попыталась с помощью огнемёта лопнуть шар, в котором скрывалась фотография победителя. Однако женщина не осознавала, что держит огнемёт неправильно.
По плану ведущая детского шоу должна была с помощью огнемёта лопнуть шарик с табличкой победителя номинации. Казалось бы, что могло пойти не так...

Женщина практически не пострадала. Она отделалась небольшим испугом, подпаленными волосами и испорченным платьем. Через некоторое время она вновь взялась за огнемет и выявила победителя.

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Метки: Бельгия   Огнемёт   в мире   видео   инцидент   люди   огонь   фейл   
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18  комментариев
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42k
Aleksandr Час назад
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
Ну вот... объявилась и " Обезьяна с огнеметом"
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8k
Vалѣнтиныч 6 минут назад
Лопнуть шарик с помощью огнемёта... Это так по женски...
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8k
Vалѣнтиныч 9 минут назад
Под конец ведущие кричат " Мы дали ей гранатомёт . Вам всем ***ец!"
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9k
Павел Полчаса назад
Мммда, с логикой у ней большие проблемы.
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6k
Duckk 41 минуту назад
Чегось на бабу непохож...
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175
Jangalop 46 минут назад
есть женщины и в бельгийских селеньях...
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10k
Shtoppi 48 минут назад
Видимо бюджет у этого шоу астрономический? Столько газа почем зря сожгли, а где-то в европе сидят и мерзнут граждане
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7k
Кружок 51 минуту назад
обезьяна с гранатой уже была?
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
А что не из гранатомёта?
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14k
Jearom 58 минут назад
точно детское шоу?
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6k
salim777 Час назад
Подсудное дело! Газ и тепло транжирят!
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5k
ПЕТР Час назад
Да это мужик переодетый, какая это ведущая?
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4
vudu12 Час назад
при[мат]ну..тая какая то
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6k
Горец Ю Час назад
Газ пора экономнее расходовать начинать.
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