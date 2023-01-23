Шоу с огоньком: телеведущая случайно подожгла себя из огнемёта

По плану ведущая детского шоу должна была с помощью огнемёта лопнуть шарик с табличкой победителя номинации. Казалось бы, что могло пойти не так...



Женщина практически не пострадала. Она отделалась небольшим испугом, подпаленными волосами и испорченным платьем. Через некоторое время она вновь взялась за огнемет и выявила победителя.