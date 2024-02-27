Роботу на дают спокойно жить

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На видео попало текстирование робота. Робот должен был добежать до ворот и забить гол, однако женщина постоянно мешала ему. Когда-нибудь железяка обязательно отомстит.
Как достать робота
Женщина тестирует небольшого робота, постоянно роняя его.
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