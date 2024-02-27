FISHKINET
Сообщество Юмор 18447 постов • 3663 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Роботу на дают спокойно жить

Роботу на дают спокойно жить

Автор:
27 февраля 2024 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   люди   мяч   робот   тест   тестирование   футбол   
1063
1
1

На видео попало текстирование робота. Робот должен был добежать до ворот и забить гол, однако женщина постоянно мешала ему. Когда-нибудь железяка обязательно отомстит.

Как достать робота

Женщина тестирует небольшого робота, постоянно роняя его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   люди   мяч   робот   тест   тестирование   футбол   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
ss 3 часа назад
А когда он вырастет, он ей так вломит!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 2 минуты назад
Зачем ронять? Приподнять и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 11 минут назад
Жалко его, как ребенка. Что ж за сволочь узкоглазая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb 2 часа назад
ИИ уже взял на заметку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

973740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Набирающие популярность в сообществах
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Старые фото около станций метро Москвы (жёлтая ветка)
Знаменская площадь старого Петербурга
Знаменская площадь старого Петербурга
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#позитив#интересно#ДТП#люди#Россия#фильм#подборка#Автовсячина
#Юмор#в мире#автомир#факты#авто аварии#забавно#природа#дети#интересное#Реакция
#фото#автомобили#машина#аварии#кино#милота#история#Китай#полиция#собака
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком Вратарь допустил досадную ошибку и пропустил гол Вратарь допустил досадную ошибку и пропустил гол Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме Футболист тяжело травмировал соперника во время матча Футболист тяжело травмировал соперника во время матча Спасение упитанного фаната сборной Аргентины Спасение упитанного фаната сборной Аргентины

На что жалуетесь?

Вернуться