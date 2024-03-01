FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1061 пост • 246 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Психологический эксперимент

Психологический эксперимент

Автор:
01 марта 2024 10:52
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   баян   до слез   добро   люди   милота   семья   эксперимент   
1678
1
1

С кем бы вы больше всего хотели поужинать? Скорее всего, если вы похожи на большинство взрослых, то это кто-то знаменитый, будь то кинозвезда или телеведущий, а может быть, кто-то, кто изменил мир к лучшему.

Интересно то, что ответ может быть совсем другим, если вы спросите ребенка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   баян   до слез   добро   люди   милота   семья   эксперимент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
PtDragon Час назад
>С кем бы вы больше всего хотели поужинать?
В одиночестве!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Камаз Отходов 11 минут назад
Ужин, это отдых от дневного напряга. Зачем продлять напряг дневной на общение с левым человеком!? Есть семья, комфортнее всего с семьёй. Не комфортно с семьёй? Тогда у тебя нет семьи. Тогда ты нафиг никому не нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Macht 12 минут назад
Вот так они и спалились, что их дети не ужинают с ним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 52 минуты назад
Ну с семьей то мы и так каждый день ужинаем...странный ответ от детей) ...может постанова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 55 минут назад
Я бы хотел каждый день ужинать со своей любимой девушкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Вик Тор RaiJu Полчаса назад
Стоит сзади и смотрит на экран?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
ГТА Форевер Час назад
С самим собой из прошлого и сказал покупай биткоины! Много!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Час назад
Хоть я и не ребёнок, но этот ответ мне первый в голову и пришёл. А у них дети умнее взослых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1342040



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#интересное#аварии#история#кино#дети#Россия#милота
#Прикол#автомир#в мире#люди#ДТП#Автовсячина#позитив#Суд#Еда#СССР
#автомобили#машина#факты#интересно#авто аварии#забавно#кот#подборка#Китай#Разное
Не водой единой Не водой единой Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию Медик рассказала о любителях засовывать в себя разные предметы Медик рассказала о любителях засовывать в себя разные предметы В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с&nbsp;днём рождения В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с днём рождения Девочка думает, что снимает папу на видео Девочка думает, что снимает папу на видео

На что жалуетесь?

Вернуться