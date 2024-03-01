Психологический эксперимент

1678
1
1
С кем бы вы больше всего хотели поужинать? Скорее всего, если вы похожи на большинство взрослых, то это кто-то знаменитый, будь то кинозвезда или телеведущий, а может быть, кто-то, кто изменил мир к лучшему.
Интересно то, что ответ может быть совсем другим, если вы спросите ребенка.
Источник:
Ссылки по теме:
- Инспекторы ДПС перевели утиное семейство через дорогу
- Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи
- Девочка думает, что снимает папу на видео
- Мужчина подружился с семейством енотов
- "Езжай, езжай": мужчина помог роботу-доставщику перейти дорогу
Новости партнёров
реклама
В одиночестве!