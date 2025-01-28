Наркоман в подъезде дома в Уссурийске

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Наркоманы в Уссурийске не дают покоя местным жителям. Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из домов, запечатлела парня, находившегося в неадекватном состоянии.
Пишет один из жильцов:
«Горького 98. Солевые наркоманы терроризируют наш дом. Боимся выходить в подъезд. Это тело пробиралось на этаж и ходило стучалось по всём квартирам.»
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