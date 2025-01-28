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Наркоман в подъезде дома в Уссурийске

Наркоман в подъезде дома в Уссурийске

Автор:
28 января 2025 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Люди   Наркоман   Россия   Уссурийск   подъезд   
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Наркоманы в Уссурийске не дают покоя местным жителям. Камера наблюдения, установленная в подъезде одного из домов, запечатлела парня, находившегося в неадекватном состоянии.

Пишет один из жильцов:

«Горького 98. Солевые наркоманы терроризируют наш дом. Боимся выходить в подъезд. Это тело пробиралось на этаж и ходило стучалось по всём квартирам.»

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Метки: Видео   Люди   Наркоман   Россия   Уссурийск   подъезд   
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15k
Доктор 2 часа назад
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4k
Duke_kir 20 минут назад
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6k
вася васильев 43 минуты назад
Таким нужно выдавать разрешение на выход на крышу многоэтажек. Только что бы внизу никто не ходит и не парковался....
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81k
Viktor Час назад
А песню обязательно про Витю ставить надо было?
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7k
Филимон 2 часа назад
Вот реально посмотришь на такого и ведь даже с животным не сравнишь, ибо любое животное в разы адекватнее этого существа. А если утихомиришь сие создание, то можно сесть как за человека... а это всего лишь биомусор.
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890
Добрый Самаритянин 2 часа назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4549 постов (4460 в горячем)

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