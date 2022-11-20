Стоишь на светофоре, никого не трогаешь, и тут бытовка на крузак падает, а тебе вообще всё равно.
Эпичное по своей абсурдности ДТП произошло на одном из центральных перекрестков в Южно-Сахалинске. Водитель грузовичка потом клялся, что бытовка была закреплена страховкой, но кадры видеорегистратора с едущей следом машины утверждают обратное.
Директор СМК наверняка зол из-за разбитого крузака, но наша публикация о пожилом пешеходе. Все мы знаем, что "настоящие мужчины не оборачивается на взрывы". Так вот, это высказывание полностью про него. С ледяным спокойствием мужик прошёл по переходу, слегка обернувшись, хотя риск, что бытовка могла рухнуть прямо на него, был велик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Судя по видео, дед бы не сразу понял, даже если бы его переехали