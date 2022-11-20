Директор СМК наверняка зол из-за разбитого крузака, но наша публикация о пожилом пешеходе. Все мы знаем, что "настоящие мужчины не оборачивается на взрывы". Так вот, это высказывание полностью про него. С ледяным спокойствием мужик прошёл по переходу, слегка обернувшись, хотя риск, что бытовка могла рухнуть прямо на него, был велик.