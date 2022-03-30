Неуправляемый волчок: польский водитель устроил самую странную аварию месяца

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Мастер-класс от польского автомобилиста, который предлагает нам один из худших вариантов езды на задней передаче в истории, и все это перед автомобилем школы вождения!
Машина автошколы останавливается, чтобы позволить кроссоверу маневрировать. Но в этот момент ученик и его наставник далеко не подозревают, что перед ними очень странный водитель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол Юмор видео дтп неадекват за рулем прикол
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