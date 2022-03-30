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Неуправляемый волчок: польский водитель устроил самую странную аварию месяца

Неуправляемый волчок: польский водитель устроил самую странную аварию месяца (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   Юмор   видео   дтп   неадекват за рулем   прикол   
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Мастер-класс от польского автомобилиста, который предлагает нам один из худших вариантов езды на задней передаче в истории, и все это перед автомобилем школы вождения!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол   Юмор   видео   дтп   неадекват за рулем   прикол   
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20  комментариев
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34k
Рекламщик 2 часа назад
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хитрый особист 8 минут назад
Если посмотреть от какого заведения он отъезжал,то все становится на свои места!
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12
чахлик невмерущий 11 минут назад
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12
чахлик невмерущий Полчаса назад
Туске рулит!
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8k
Игорь Полчаса назад
езда на задней передаче ..... - чукча не писатель?
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1k
Леший 36 минут назад
тупой инструктор....надо было орать НАЗАД СДАВАЙ!!!!!!!!!
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1k
TroyDaGood 44 минуты назад
Инструктор говорит ученику в машине : "Вот так делать не надо".
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13k
Александр Час назад
Может поплохело
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31k
ACU900 Час назад
Видно на 24-й секунде ученик трогается, но уже на 26-й инструктор заподозрив неладное тормозит. В учебных автомобилях на стороне инструктора дублируется педаль тормоза , а так же если авто с "механикой",то еще и педаль сцепления.Однако он потом сам ох*ел от выкрутасов кроссовера. Был бы инструктор за рулем он смог бы среагировать и дать назад, однако к несчастью инструктора за рулем его машины сидел неопытный ученик,а дополнительного руля,селектора коробки передач и педали газа в учебной машине не предусмотрено...
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8k
Денис Час назад
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18k
nobody® Час назад
Как в компьютерной игре, когда жмёшь на тормоз. Сначала машина тормозит до 0, а потом задний ход начинается.
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2k
azuver 2 часа назад
Водитель белой машины,олень.Стоял и ждал до последнего,когда въе......отрехтуют его машину.
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9k
Васильевна 2 часа назад
А что случилось то? Может, сердце прихватило? Почему давил на педаль и рулем не крутил?
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5k
Mowgley 2 часа назад
Ну педальки перепутал.
Пока в носу поковырялся, пока огляделся, пока отдуплился, пока нужную педальку нашел..
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