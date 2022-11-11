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Закончите фразы в рифму и без мата

Закончите фразы в рифму и без мата

Автор:
11 ноября 2022 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   развлечения   рифма   фраза   
1471
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Женщина пытается закончить фразы в рифму и без использования бранных слов. Однако выходит у неё это не очень. Получится ли у вас?
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   развлечения   рифма   фраза   
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20  комментариев
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452
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Гром гремит, кусты трясутся
Что там делают?
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3k
Nigilist 2 минуты назад
Вот как надо было отвечать этим тиктокерам:

Хошь работай, хошь сачкуй -
Только чушь не публикуй!
***
Царицу царь держал в узде,
Чтоб не тикточилась ни где!
***
Тот, кто носит Адидас,
Тот смотреть не будет Вас!
***
Сергей напыщен как индюк -
Он рекламировал утюг!
***
Парням помог весёлый Эдик
И за лайки шлет приветик!
***
На горе стоит статуя …
Эту хрень – я пролистую!
***
Раньше здесь была руда,
А сегодня – ерунда!
***
Юля врезалась в табло -
Снять на стрим ей повезло!
***
Лена плавала в пруду –
Лучше я гулять пойду!
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9k
antonium 20 минут назад
И не в склад и не в лад поцелуй дрова в живот
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54k
zloykoyot Полчаса назад
Ну, Эдик, предположим, может быть медиком. Остальные стишки как раз под мат и заточены. Парень свои варианты без мата не привёл.
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7k
GROMOZEKA Полчаса назад
С детства рифму я люблю.
Вот такой я молодец!
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26k
SerGProS 51 минуту назад
В детстве хотели назвать Глебом. Но бабушка сказала: Нельзя!Будут дразнить Глеб - Хлеб..Назовите его лучше Антон или Эдуард.Красивые имена и дразнить не будут...
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41
Alex Час назад
Зачем красивой девушке быть умной? Это невыгодно мужчинам.
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7k
Енот Потаскун Час назад
Ну не зачёт. В половине случаев нельзя подобрать ничего в рифму без мата и чтоб совпадало по смыслу.
К примеру про статую, у которой нету чего? Буя?
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41
Alex Енот Потаскун Час назад
Ты не порти мне рассказ– У статУи нету глаз
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5k
sedoisever Час назад
О чём еще поюморить с девушкой? Больше и неочем...
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12k
Александр 2 часа назад
Учёные из НИИ Незавершённых Исследований доказали, что в восьми случаях из десяти!
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10k
Маламут Уральский 2 часа назад
Весёлая и то хорошо
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