Закончите фразы в рифму и без мата

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Женщина пытается закончить фразы в рифму и без использования бранных слов. Однако выходит у неё это не очень. Получится ли у вас?
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
АНТИФИШКИ
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