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Снуп Догг пытается написать свой псевдоним на японском

Снуп Догг пытается написать свой псевдоним на японском

Автор:
14 ноября 2022 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: snoop dogg   Курьезы   Прикол   Снуп Догг   Юмор   видео   японский язык   
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Американский рэпер, продюсер и актёр Келвин Бродус-младший, широко известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), решил узнать, как пишется его творческий псевдоним на японском языке. Получив ответ он решил написать "Snoop Dogg" на японском сам.

Снуп Догг осваивает японский⁠⁠ язык

Вот, что он писал на листке:

スヌープ・ドッグ

Источник:

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Метки: snoop dogg   Курьезы   Прикол   Снуп Догг   Юмор   видео   японский язык   
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