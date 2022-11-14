Снуп Догг пытается написать свой псевдоним на японском

381
1
1
Американский рэпер, продюсер и актёр Келвин Бродус-младший, широко известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), решил узнать, как пишется его творческий псевдоним на японском языке. Получив ответ он решил написать "Snoop Dogg" на японском сам.
Снуп Догг осваивает японский язык
Вот, что он писал на листке:
スヌープ・ドッグ
スヌープ・ドッグ
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Девушка с незабываемым смехом
- Чувство легкого недоверия к хозяйке
- Женщина, которой идут усы
- Женщина пытается успеть за коллективом во время фитнес тренировки
- Мужские болотные забавы
Новости партнёров
реклама