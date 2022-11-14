Снуп Догг пытается написать свой псевдоним на японском

Американский рэпер, продюсер и актёр Келвин Бродус-младший, широко известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), решил узнать, как пишется его творческий псевдоним на японском языке. Получив ответ он решил написать "Snoop Dogg" на японском сам.

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Снуп Догг осваивает японский⁠⁠ язык Вот, что он писал на листке:



スヌープ・ドッグ