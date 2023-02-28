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Дедушка плохого не посоветует

Дедушка плохого не посоветует

Автор:
28 февраля 2023 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Россия   Юмор   видео   дедушка   фраза   
1394
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Кто сказал, что старость — не радость? Выходивший из подъезда дома пожилой мужчина произнёс довольно необычную для своих лет фразу.

Седина в бороду, бес в ребро

Опытный соблазнитель  озвучил свои планы на ближайший вечер?


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Метки: Курьезы   Россия   Юмор   видео   дедушка   фраза   
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4  комментария
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21k
ЦСКА 2 часа назад
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22k
Mike Miller 11 минут назад
И это в отдельный пост?
Охренели?
Минус.
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3k
poбт 36 минут назад
х*уй с ним с дедом, больше интересно кому так скучно жить, что он пересматривает записи с подъездного домофона
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6k
sumrаknn Час назад
Плоды детства - СТАРИКИ.
Включать погромче.
Ссылка youtu.be
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