Дедушка плохого не посоветует

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Кто сказал, что старость — не радость? Выходивший из подъезда дома пожилой мужчина произнёс довольно необычную для своих лет фразу.
Седина в бороду, бес в ребро
Опытный соблазнитель озвучил свои планы на ближайший вечер?
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