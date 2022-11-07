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Мужские болотные забавы⁠⁠

Мужские болотные забавы⁠⁠

Автор:
07 ноября 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   болото   видео   природа   развлечения   
172
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Некоторые мужчины всегда остаются детьми. Герои видео доказывают это на собственном примере.
Мужчины нашли, чем развлечь себя на болоте.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   болото   видео   природа   развлечения   
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4  комментария
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2k
Стебан Похабыч Полчаса назад
Сказодные до....бы
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9k
Izrin Maria 13 минут назад
Только аккуратно, ребята! Под сеткой из корешков, в полужидком торфе часто бывают затопленные стоящие торчком стволы болотных сосен. Сначала - тщательно разведать площадку для игр.
Ещё можно нырять в "окно", а выныривать уже в озеро. Любимое развлечение. Я там щуку увидела, размером с меня двенадцатилетнюю.
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1k
Шурман 16 минут назад
Хорошо что так все закончилось , болото очень опасное , там хрен знает что под водой , и коряги так сильно не разлагаются , вот так вот сально крутанул и буль буль от того что сам прыгнул на корягу и все , а там даже веселые дружки не помогут , они его когда доставать или снимать с коряги будут то сами уйдут под воду , грунт затянет .
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salim777 Полчаса назад
Прикольные дядьки. И да: ребёнок в душе мужчины есть всегда.
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