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На альпинистов денег нет: в ХМАО воспитательниц заставили чистить крышу детского сада

На альпинистов денег нет: в ХМАО воспитательниц заставили чистить крышу детского сада (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Пыть-Ях   ХМАО   альпинисты   крыша   снег   страховка   уборка   
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Работники детского сада "Белочка", расположенного в городе Пыть-Ях, пожаловались на действия заведующей, которая заставляла их без страховки и специальной одежды лезть на крышу и убирать снег.
Общественный активист Махмади Якубов рассказал, что младший персонал вынуждают лезть на крышу под угрозой увольнения: "Женщины и девушки без какой-либо страховки, с риском упасть с высоты, в своих шубах/пуховиках, на каблуках залезают на крышу убирать снег. Полное нарушение техники безопасности".
Журналисты попытались связаться с заведующей сада, но, по словам секретаря, она в отпуске, а заместитель уехала по делам на весь день.

Интересно, что это не первый скандал в "Белочке". Ещё в январе воспитатели жаловались, что им выдали очень маленькую годовую премию, а дочь заведующей, которая работает в учреждении всего 3 месяца уже получила стимулирующую выплату в размере 260 тыс рублей.

В этот раз справедливости активист будет добиваться в прокуратуре. Хотя в мэрии Пыть-Ях уже сообщили, что по заверению руководства сада ролик, появившийся в сети, старый и таких нарушений в саду уже нет.

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Метки: Пыть-Ях   ХМАО   альпинисты   крыша   снег   страховка   уборка   
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