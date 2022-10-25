Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

Во-первых, Харрис не президент, а вице-президент. Он занимает пост президента в случае смерти или отставки последнего. Неужели дед собрался на небеса?

Во-вторых, Камале Харрис исполняется 58 лет, и день рождения у неё был 20 октября. Байден опоздал на 4 дня.