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Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

Автор:
25 октября 2022 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: США   Харрис   Юмор   байден   дед   оговорочка   политика   президент   
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Судя по всему, Байден что-то знает. Иначе как объяснить то, что поздравляя с днём рождения Камалу Харрис, он назвал её президентом. Либо кто-то пропустил таблетки, либо раскрыл государственную тайну.

В сети снова потешаются над президентом США Джо Байденом. На этот раз старик поздравил Камалу Харрис с днем рождения, назвав ее президентом:

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения, великий президент, мы знаем, что твоя мама всегда с тобой», - сказал Байден.

Во-первых, Харрис не президент, а вице-президент. Он занимает пост президента в случае смерти или отставки последнего. Неужели дед собрался на небеса?

Во-вторых, Камале Харрис исполняется 58 лет, и день рождения у неё был 20 октября. Байден опоздал на 4 дня.

Источник:

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Метки: США   Харрис   Юмор   байден   дед   оговорочка   политика   президент   
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13  комментариев
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2k
Kariya 6 часов назад
США дожили до Ельцина американского стиля.
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71k
Viktor Час назад
Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»Посмотреть
Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»
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32k
Альтист Данилов Час назад
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4k
Frank Borman 6 часов назад
Что у трезвого на уме - то у деда-маразматика на языке.
По моему, дед Бидон уже переплюнул даже позднего Брежнева. Тот так не позорился в своих публичных выступлениях.
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1k
Миша 6 часов назад
Судя по всему, Байден что-то НЕ знает. )
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21k
Слепой Пью 6 часов назад
Пациент Белого дома просто рвется в дом желтый...
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9k
Бритва 7 часов назад
хватит этих уродов постить.
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26k
Ego sum qui sum 7 часов назад
нужна дефрагментация жесткого диска, хотя у деда мож и контроллер полетел
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8k
Shtoppi 7 часов назад
Дед уже давно умом кувыркнулся, так что это не удивительно.
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61k
google.ru 7 часов назад
В сети снова потешаются?...А мы точно обязаны это знать?..
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