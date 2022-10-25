Джо Байден назвал вице-президента Харрис «замечательным президентом»

Судя по всему, Байден что-то знает. Иначе как объяснить то, что поздравляя с днём рождения Камалу Харрис, он назвал её президентом. Либо кто-то пропустил таблетки, либо раскрыл государственную тайну.
В сети снова потешаются над президентом США Джо Байденом. На этот раз старик поздравил Камалу Харрис с днем рождения, назвав ее президентом:
«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения, великий президент, мы знаем, что твоя мама всегда с тобой», - сказал Байден.
Во-первых, Харрис не президент, а вице-президент. Он занимает пост президента в случае смерти или отставки последнего. Неужели дед собрался на небеса?
Во-вторых, Камале Харрис исполняется 58 лет, и день рождения у неё был 20 октября. Байден опоздал на 4 дня.
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АНТИФИШКИ
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По моему, дед Бидон уже переплюнул даже позднего Брежнева. Тот так не позорился в своих публичных выступлениях.