Мальчик решил попробовать рогоз на вкус

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Мальчик решил узнать, какой вкус у початка рогоза. Неизвестно, руководствовался ли герой видео любопытством или паренька взяли на слабо, но он сразу же пожалел о своем поступке.
Вкус ему явно не понравился. А вам доводилось в детстве пробовать рогоз?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Чёртов интернет. Лучше б я этого не знал.
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