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Мальчик решил попробовать рогоз на вкус

Мальчик решил попробовать рогоз на вкус

Автор:
10 ноября 2022 11:11
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   рогоз   фейл   
1156
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Мальчик решил узнать, какой вкус у початка рогоза. Неизвестно, руководствовался ли герой видео любопытством или паренька взяли на слабо, но он сразу же пожалел о своем поступке.
Вкус ему явно не понравился. А вам доводилось в детстве пробовать рогоз?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   рогоз   фейл   
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21  комментарий
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13k
banzai7 2 часа назад
Блин, я всю жизнь считал, что это камыш. Полез в сеть смотреть, оказывается камыш это другое!
Чёртов интернет. Лучше б я этого не знал.
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402
cdzpm 8 минут назад
Ой зря он это сделал :))!
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6k
hhwost 21 минуту назад
пробовал
отравился
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13k
gavrosh Полчаса назад
В сегодня лет узнал, что это не камыш!)
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176
Stekr 44 минуты назад
Можно и вдохнуть, опасно.
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8k
Лещ 57 минут назад
А мы их курили как сигары...
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7k
Marlboro 59 минут назад
Детство не детство, если не попробовал камыш (или как я для себя сегодня открыл - рогоза). В наше детство - через эту дегустацию прошел каждый ребенок. Вы еще запостите видео, где пацан в мороз пробует языком металлический столб/дверь/забор. Это мы тоже проходили :)
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7k
Bartello Час назад
Кто ж его сырым то есть?
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23k
Serg2001 2 часа назад
В детстве прикол был такой... для особо доверчивых... "Открой рот и закрой глаза" и фигак туда пушистым одуванчиком...)
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560k
АРОН 2 часа назад
На всю жизнь запомнит.
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782
Максим Макашев 2 часа назад
У рогоза съедобным считается его корень, а не то, что показано в ролике
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12
Sata33 2 часа назад
А выглядит очень аппетитно
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