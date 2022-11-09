Непоседливые котята мешают хозяину спать

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Трое озорных котят постоянно не дают своему хозяину выспаться. Мужчина установил видеокамеру над своей кроватью, чтобы показать, как резвятся его питомцы.
Порой достаточно одного котёнка, чтобы навести суету. А тут их трое!
Источник:
АНТИФИШКИ
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