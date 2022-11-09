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Сообщество Без кота и жизнь не та 1441 пост • 449 подписчиков подписаться
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Непоседливые котята мешают хозяину спать

Непоседливые котята мешают хозяину спать

Автор:
09 ноября 2022 11:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   добро   животные   котята   
378
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Трое озорных котят постоянно не дают своему хозяину выспаться. Мужчина установил видеокамеру над своей кроватью, чтобы показать, как резвятся его питомцы.
Порой достаточно одного котёнка, чтобы навести суету. А тут их трое!

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   добро   животные   котята   
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5  комментариев
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36
Роня Час назад
Ну правильно, на дворе день деньской, а он дрыхнет. Нипарядак)
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7k
mbr 18 секунд назад
Видать у мужика много друзей будет на новый год. И одного "кролика в сметане", будет мало для всех. Будет три "кролика".
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26k
Ego sum qui sum Полчаса назад
это они еще сдерживали себя как могли
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1k
Виктор Глущенко 37 минут назад
Вот прям в тему . Только что пытался поспать часик , так вот тебе . Только у меня их двое . Все то же самое . Только одному год . а второму два .
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785
Максим Макашев Час назад
оттоптали мужику все гениталии
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