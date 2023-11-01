Девушка подняла на уши полдома из-за потерявшегося шпица — оказалось, что он катался на лифте

У жительницы Екатеринбурга случилась истерика ночью, когда она потеряла своего питомца странным образом. Дело в том, что они вместе вышли из лифта к себе на этаж, но в последний момент мохнатый прошмыгнул обратно и поехал на первый. Хозяйка этого не заметила и пошла по коридорам бить двери соседей.