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Девушка подняла на уши полдома из-за потерявшегося шпица — оказалось, что он катался на лифте

Девушка подняла на уши полдома из-за потерявшегося шпица — оказалось, что он катался на лифте

Автор:
01 ноября 2023 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   екатеринбург   животные   лифт   люди   собака   умора   шпиц   
1765
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У жительницы Екатеринбурга случилась истерика ночью, когда она потеряла своего питомца странным образом. Дело в том, что они вместе вышли из лифта к себе на этаж, но в последний момент мохнатый прошмыгнул обратно и поехал на первый. Хозяйка этого не заметила и пошла по коридорам бить двери соседей.


В итоге люди успокоили её и маленького проказника нашли, но жильцы ещё долго не забудут свой испорченный сон. Девушке придётся ответить за неадекватное поведение в полиции

Источник:

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Метки: Видео   екатеринбург   животные   лифт   люди   собака   умора   шпиц   
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16  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
сколько мозгов у шпица, столько и у хозяйки))) хотя шпиц то может и по умней будет, что решил от неё свалить нафиг.
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24k
ЦСКА 2 минуты назад
Как ей еще в бубен никто с просони не зарядил??
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850
Takerey 9 минут назад
Господи. Ну ведь есть же элементарные нормы безопасности ,которые соблюдает любой адекватный собаковладелец. У меня крайне воспитанная и выдрессированная собака, но я НИКОГДА не захожу с ней в лифт без поводка и строго одновременно как и не перехожу дорогу без привязи. В первую очередь думаю о безопасности собаки. А этой мадам собака ,видимо ,не нужна
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464
AlexWoyz 18 минут назад
ну, выйдет кто-нибудь?
дамочку надо успокоить..
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243
zu4ara Полчаса назад
Так она могла и по шее схлопотать...
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1k
Сергей Полчаса назад
Животное потеряло собачку.
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676
MidMaster 42 минуты назад
Люди, приобретающие себе данное животное, уже слегка не в себе
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56k
dima423 49 минут назад
а че она в двери то долбит? тупой башкой об стену надо было подолбиться
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17k
Мистер Фикс 50 минут назад
Бухая, небось
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14k
Ivan Час назад
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1k
Koshak Час назад
Снова Екатеринбург.... а не девушка ли это того парня из Инфинити? Они бы подошли друг другу)))))))
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6k
Smolny Час назад
Цпиц катался пассивно: лифт его не чувствовал датчиком пола и шпиц не мог пользоваться панелью приказов. То есть, шпиц не катал ся, а его непреднамеренно катали.
Но какой зверюга: в последнюю долю секунды ворвался!
(А бабец просто непоротый с малолетства ремнём)
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5k
Горожанин Час назад
Дама с собачкой нашего времени.
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510
ruslan d Час назад
Шпиц просто хотел свалить от нее , но не срослось
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Яжесобачница!
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