Девушка подняла на уши полдома из-за потерявшегося шпица — оказалось, что он катался на лифте

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У жительницы Екатеринбурга случилась истерика ночью, когда она потеряла своего питомца странным образом. Дело в том, что они вместе вышли из лифта к себе на этаж, но в последний момент мохнатый прошмыгнул обратно и поехал на первый. Хозяйка этого не заметила и пошла по коридорам бить двери соседей.
В итоге люди успокоили её и маленького проказника нашли, но жильцы ещё долго не забудут свой испорченный сон. Девушке придётся ответить за неадекватное поведение в полиции
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дамочку надо успокоить..
Но какой зверюга: в последнюю долю секунды ворвался!
(А бабец просто непоротый с малолетства ремнём)