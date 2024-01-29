Драматические кадры из лифта: собака вырвалась из кабинки, а поводок остался внутри

На кадрах видно, как одна из двух из двух собак вырвалась из рук девочки на поводке и выбежала из помещения лифта – и как раз в то время, когда двери закрывались.

Закрывшись, они отделили юную хозяйку питомцев и её четвероного друга, а лифт между тем поехал. На ролике осталась запечатленным шоковая истерика, которая охватила школьницу: в панике она стала нажимать на все подряд кнопки, пытаясь остановить лифт, но техника её не слушалась.

В какой-то момент поводок обрывается и падает на девочку. Вероятно, это и стало причиной того, что собака осталась жива – приспособление вовремя отстегнулось. Однако какой стресс был у ребенка и у питомца при этом, можно только представить…