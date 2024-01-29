Драматические кадры из лифта: собака вырвалась из кабинки, а поводок остался внутри

В Воронеже камеры наблюдения в лифте многоэтажки Железнодорожного района города записали жуткий момент, от которого шок получили все участники ролика.
На кадрах видно, как одна из двух из двух собак вырвалась из рук девочки на поводке и выбежала из помещения лифта – и как раз в то время, когда двери закрывались.
Закрывшись, они отделили юную хозяйку питомцев и её четвероного друга, а лифт между тем поехал. На ролике осталась запечатленным шоковая истерика, которая охватила школьницу: в панике она стала нажимать на все подряд кнопки, пытаясь остановить лифт, но техника её не слушалась.
В какой-то момент поводок обрывается и падает на девочку. Вероятно, это и стало причиной того, что собака осталась жива – приспособление вовремя отстегнулось. Однако какой стресс был у ребенка и у питомца при этом, можно только представить…
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