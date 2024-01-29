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Драматические кадры из лифта: собака вырвалась из кабинки, а поводок остался внутри

Драматические кадры из лифта: собака вырвалась из кабинки, а поводок остался внутри

Автор:
29 января 2024 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Воронеж   животные   лифт   поводок   ребенок   собака   
966
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В Воронеже камеры наблюдения в лифте многоэтажки Железнодорожного района города записали жуткий момент, от которого шок получили все участники ролика.

На кадрах видно, как одна из двух из двух собак вырвалась из рук девочки на поводке и выбежала из помещения лифта – и как раз в то время, когда двери закрывались.


Закрывшись, они отделили юную хозяйку питомцев и её четвероного друга, а лифт между тем поехал. На ролике осталась запечатленным шоковая истерика, которая охватила школьницу: в панике она стала нажимать на все подряд кнопки, пытаясь остановить лифт, но техника её не слушалась.


В какой-то момент поводок обрывается и падает на девочку. Вероятно, это и стало причиной того, что собака осталась жива – приспособление вовремя отстегнулось. Однако какой стресс был у ребенка и у питомца при этом, можно только представить…



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Метки: Воронеж   животные   лифт   поводок   ребенок   собака   
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8  комментариев
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3k
Saplus 54 минуты назад
Это дизайн лифта такой, или в Воронеже реально всем нужна дверь?
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11k
Vacony 41 минуту назад
вроде же в любых лифтах СТОП есть...
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11k
Игорь 42 минуты назад
что за имбицылы там живут?
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Андрей Иванов 57 минут назад
Раньше в лифтах была кнопка СТОП для подобных случаев. А сейчас не делают почему то
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