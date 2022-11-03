Пес выпрыгнул из окна, но неравнодушные жители не дали ему погибнуть

Один мужик сам вылез вслед за пёселем и организовал операцию по спасению.
Случай из Стамбула - ушастый, прикольный, но бестолковый пёс выпрыгнул из окна и упал на наружный блок кондиционера. С него уже никуда двинуться не мог - только если упасть и разбиться.
Видя такое, местные жители не стали дожидаться спасателей и сами бросились псу на помощь. Они взяли доску, самый смелый из них вылез из окна, и сумел приманить и спасти пса.
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Ну молодцы же.
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