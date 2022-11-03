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Пес выпрыгнул из окна, но неравнодушные жители не дали ему погибнуть

Пес выпрыгнул из окна, но неравнодушные жители не дали ему погибнуть

Автор:
03 ноября 2022 14:32
Сообщество : Животные
Метки: Турция   доска   кондиционер   мужик   окно   пес   спасение   стамбул   
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Один мужик сам вылез вслед за пёселем и организовал операцию по спасению.

Случай из Стамбула - ушастый, прикольный, но бестолковый пёс выпрыгнул из окна и упал на наружный блок кондиционера. С него уже никуда двинуться не мог - только если упасть и разбиться.

Видя такое, местные жители не стали дожидаться спасателей и сами бросились псу на помощь. Они взяли доску, самый смелый из них вылез из окна, и сумел приманить и спасти пса.

Ну молодцы же.

Источник:

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Метки: Турция   доска   кондиционер   мужик   окно   пес   спасение   стамбул   
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1  комментарий
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сергей костюнин Час назад
Пёс погулять вышел , переполошились ...
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