Пес выпрыгнул из окна, но неравнодушные жители не дали ему погибнуть

Случай из Стамбула - ушастый, прикольный, но бестолковый пёс выпрыгнул из окна и упал на наружный блок кондиционера. С него уже никуда двинуться не мог - только если упасть и разбиться.

Видя такое, местные жители не стали дожидаться спасателей и сами бросились псу на помощь. Они взяли доску, самый смелый из них вылез из окна, и сумел приманить и спасти пса.