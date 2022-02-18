Весёлый разговор девушки с козлёнком

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Парень запечатлел забавную реакцию козлёнка на его девушку. Животное начало возмущаться и недовольно фыркать, когда девушка начала его передразнивать.
Содержательный разговор по душам.
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