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Весёлый разговор девушки с козлёнком

Весёлый разговор девушки с козлёнком (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 12:06
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   прикол   разговор   
727
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Парень запечатлел забавную реакцию козлёнка на его девушку. Животное начало возмущаться и недовольно фыркать, когда девушка начала его передразнивать.
Содержательный разговор по душам.

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   прикол   разговор   
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18  комментариев
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14k
Вася 2 часа назад
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Алина 3 минуты назад
Ахахах, люблю смотреть такие видео, животные забавные существа
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4k
Виктор Штурмаревич 9 минут назад
Алёнушка и братец Иванушка.
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dima768 11 минут назад
Так и живем в мире чудес
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dima768 12 минут назад
Так и живем
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7k
Siddis 21 минуту назад
Ну как есть потом его?
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3k
Babangdida Полчаса назад
Жил-был у девочки
маленький козлик...
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1k
manul74 Полчаса назад
Любовь зла... полюбишь и козла )
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−1
Nenastya 52 минуты назад
Как же вызывают умиление такие видео! Такой милый козлик)
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−2
Влад Час назад
Добрый и нежный пост, чаще бы выкладывали позитив, а то что-то очень часто одни проблемы(
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2k
Nyash Час назад
поговорили на родном языке.
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ezh.constantin Час назад
Замечательное видео
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4k
Алексей Час назад
Да это коза! Да к тому же суягная. На последних секундах видно.
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Fidel

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