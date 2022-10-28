Членам уличных банд показали, как они могли бы выглядеть без татуировок

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В рамках фотопроекта членам уличных банд показали, как они могли бы выглядеть сейчас без татуировок. Большинство преступников были удивлены.
По глазам некоторых участников ролика видно, как они на мгновенье представили альтернативную и, возможно, мирную жизнь для себя. Однако время не повернуть вспять.
Источник:
АНТИФИШКИ
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