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Членам уличных банд показали, как они могли бы выглядеть без татуировок

Членам уличных банд показали, как они могли бы выглядеть без татуировок

Автор:
28 октября 2022 10:23
Сообщество : Криминал
Метки: банда   видео   интересно   криминал   уличная банда   фотопроект   
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В рамках фотопроекта членам уличных банд показали, как они могли бы выглядеть сейчас без татуировок. Большинство преступников были удивлены.
По глазам некоторых участников ролика видно, как они на мгновенье представили альтернативную и, возможно, мирную жизнь для себя. Однако время не повернуть вспять.

Источник:

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Метки: банда   видео   интересно   криминал   уличная банда   фотопроект   
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6  комментариев
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87k
parallax 47 минут назад
Лучше бы им показали, как бы они выглядели без головы и с распоротым брюхом... после разборок с конкурентами.
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17k
Топпер Харли 21 минуту назад
Американская мечта епта!
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5k
Дмитрий Полчаса назад
И они такие все сразу во всём раскаялись и решили жить дружно... И все стали хорошими сразу.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Фарш невозможно провернуть назад! И мясо из котлет не восстановишь!
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Fidel

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