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Будущее всё ближе: мужчина заменил глаз на протез-фонарик

Будущее всё ближе: мужчина заменил глаз на протез-фонарик

Автор:
24 октября 2022 09:31
Метки: видео   интересно   люди   протез   фонарик   фонарь   
422
1
1
Потерявший из-за рака глаз мужчина сделал себе необычный протез с фонариком. Заряда фонаря хватает на 20 часов.
Киберпанк в реальной жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   люди   протез   фонарик   фонарь   
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10  комментариев
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1k
Aleksandr 44 минуты назад
Фонарик надо было красным делать.
И носить с собой девайс с музыкой из первого "Терминатора"...
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23k
pssst 9 минут назад
Ну как минимум одно пророчество сбывается - машины становятся умнее людей.
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12k
Александр 17 минут назад
Летними ночами чел превращается в Повелителя Мотыльков)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
27k
28k
Levyathan Полчаса назад
Я кажется догадываюсь, где от этого фонарика он держит батарейки)
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5k
Copycat 39 минут назад
прикольно) я помню чел был который вместо глаза камеру вставил себе он был то ли режиссером то ли оператором и хотел кино снимать но там проблема была что камера при работе быстро нагревалась
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23k
Егор 51 минуту назад
Мужик в жизни, похоже, ни разу в глаз не получал...
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