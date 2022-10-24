Будущее всё ближе: мужчина заменил глаз на протез-фонарик

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Потерявший из-за рака глаз мужчина сделал себе необычный протез с фонариком. Заряда фонаря хватает на 20 часов.
Киберпанк в реальной жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И носить с собой девайс с музыкой из первого "Терминатора"...