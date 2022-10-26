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Мужчина забавно подшутил над своей дочкой

Мужчина забавно подшутил над своей дочкой

Автор:
26 октября 2022 08:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   розыгрыш   
1776
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Мужчина подшутил над своей дочкой, которой понравился неизвестный автомобилист. Весельчак подъехал к парню и сообщил, что дочь считает его милым.
Знатный тролль.

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   розыгрыш   
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7  комментариев
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5k
Vladimir Час назад
К поговорке: "Батя плохому не научит", я всегда добавляю: "Не научит, дедом не станет."
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2k
Vad 42 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
59k
496
Царь 57 минут назад
Затролил, так затролил.
И дочку уделал и парю.
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11k
Максим Час назад
Бате прикол понравился, решил повторить)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
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Krasava

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