Мужчина забавно подшутил над своей дочкой

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Мужчина подшутил над своей дочкой, которой понравился неизвестный автомобилист. Весельчак подъехал к парню и сообщил, что дочь считает его милым.
Знатный тролль.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И дочку уделал и парю.