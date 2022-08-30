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Вежливый куст напугал женщину

Вежливый куст напугал женщину

Автор:
30 августа 2022 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   женщина   куст   прикол   розыгрыш   
469
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Помог природе? Когда-нибудь она обязательно тебя поблагодарит!
Вежливый куст с приятным смехом. Помогайте природе и она скажет вам спасибо.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   в мире   видео   женщина   куст   прикол   розыгрыш   
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9  комментариев
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41k
Франц Лефорт Час назад
ХЗ, но к таким розыгрышам отношусь очень скептически. И только по одной причине. Ты ничего не знаешь о состоянии здоровья человека. И психическом здоровье человека, что может оказаться ещё хуже.
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6k
Slowly Полчаса назад
Там больше его смех жуткий
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Долбо_______б зелёный.
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4k
Евгений Д 41 минуту назад
А если бы у этой женщины сердечко бы прихватило ? Куст бы тоже посмеялся ?
Люди то разные бывают.
Кто то мог с испугу и упасть или в штаны наложить, а кто то мог и ногой с разворота навернуть по кусту от неожиданности
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Dobriy drug

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