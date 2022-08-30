Вежливый куст напугал женщину

469
1
1
Помог природе? Когда-нибудь она обязательно тебя поблагодарит!
Вежливый куст с приятным смехом. Помогайте природе и она скажет вам спасибо.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Что такое женщина?": забавный диалог с феминисткой
- Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона
- Любопытный гиббон разозлил дикобраза
- Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем
- Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса
Новости партнёров
Люди то разные бывают.
Кто то мог с испугу и упасть или в штаны наложить, а кто то мог и ногой с разворота навернуть по кусту от неожиданности