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Мужчина узнаёт, что у него будет ещё одна дочь

Мужчина узнаёт, что у него будет ещё одна дочь

Автор:
03 февраля 2023 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   ожидание и реальность   отец   
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Во время фотосессии по случаю раскрытия пола будущего ребенка отец двух маленьких принцесс узнаёт, что третьим ребёнком тоже будет девочка.
Тот самый момент, когда ты ждал мальчика. Опять не повезло!

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   ожидание и реальность   отец   
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7  комментариев
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satra Час назад
Ювелир :)
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Мариус 19 минут назад
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Григорий Полчаса назад
Факен гёрлз! )))
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thor2006 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Дмитрий

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