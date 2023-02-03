Мужчина узнаёт, что у него будет ещё одна дочь

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Во время фотосессии по случаю раскрытия пола будущего ребенка отец двух маленьких принцесс узнаёт, что третьим ребёнком тоже будет девочка.
Тот самый момент, когда ты ждал мальчика. Опять не повезло!
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