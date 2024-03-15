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Честный отзыв от ребёнка

Честный отзыв от ребёнка

Автор:
15 марта 2024 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   брауни   десерт   дети   пирожное   
2197
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Поклонница правильного питания поделилась рецептом низкокалорийного шоколадного брауни. Женщина приготовила десерт, а затем дала попробовать ребёнку.

Ребёнка не обманешь

Устами "младенца" глаголет истина?

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Метки: Видео   Еда   брауни   десерт   дети   пирожное   
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16  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 56 минут назад
Это она перед сыном в таком виде ходит ил это еще скромный наряд ? Из крайности в крайность одни бодипозитивные, другие питаются с калькулятором, и те и другие со свистящей флягой .
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5k
Vlamir 3 минуты назад
Как в анекдоте:
Попробуем? Гавно? Гавно!
Хорошо, что не наступили!
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1k
Алексей 6 минут назад
О чём она там говорила?
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3k
STRiX 6 минут назад
Как же за.е.б.а.л.а это мода "А вы ЗНАЛИ что если бла бла бла бла бла бла бла бла на 5 минут, то получится, да, гавно" Блогеры обоссаные.
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
Реклама станка, зачет
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75
* Полчаса назад
да это она себя просто рекламирует свой задний станок
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Интересно - откуда сын знает вкус говна? Маман не только кексами кормит?

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35k
Юрий 55 минут назад
Ex ore parvulorum veritas - Устами младенца глаголет истина.
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3k
Pioner76 Час назад
Постановка.
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка coub.com
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11k
Дмитрий Час назад
Реклама собственной жопы!
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6k
Babangdida Час назад
Мальчику показалось, что этот кекс один раз уже ели. Или не показалось?
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