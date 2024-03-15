Честный отзыв от ребёнка

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Поклонница правильного питания поделилась рецептом низкокалорийного шоколадного брауни. Женщина приготовила десерт, а затем дала попробовать ребёнку.
Ребёнка не обманешь
Устами "младенца" глаголет истина?
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