FISHKINET
Сообщество Еда 1721 пост • 573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
В Саранске детям-инвалидами раздали крупу с червями

В Саранске детям-инвалидами раздали крупу с червями

Автор:
01 октября 2023 12:33
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Мордовия   дети   инвалиды   червяки   
1538
1
1

Такие наборы раздали более 150 семьям в школах Мордовии. Дети, получившие сухпайки из гречки и риса, учатся на дому, поэтому школы им раздают еду.

Поставщиком крупы оказалась кейтеринговая компания из Москвы.


Министерство образования Республики Мордовия принесло извинения за случившееся и пообещало исправить ситуацию. При этом родители собираются обратиться в прокуратуру, поскольку подобные «подарки» они обнаруживают уже не в первый раз.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   Мордовия   дети   инвалиды   червяки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Евгений Д Час назад
В последнее время частенько в крупе из магазинов быстро заводятся хрущаки или яблочная моль.
Где они эти яйца туда откладывают и не поймешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
MakDag 7 минут назад
Как вообще крупа в мясе оказалась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
Татьяна Юсова Час назад
Другие заголовки с этого же ресурса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1333310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Невероятный подвиг донского казака
Невероятный подвиг донского казака
АвтоВсячина
АвтоВсячина
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#конфликт#животные#сарказм#драка#криминал#Россия#кошка
#фото#история#полиция#СССР#машина#новости#в мире
#Юмор#красота#девушки#Прикол#дети#подборка#кража
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Поговорим про любимую еду Поговорим про любимую еду Отличный отец, но не слишком хороший муж Отличный отец, но не слишком хороший муж Как начинается утро у мамы десяти детей Как начинается утро у мамы десяти детей Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Заботливая мама раскладывает обед для десяти детей Заботливая мама раскладывает обед для десяти детей

На что жалуетесь?

Вернуться