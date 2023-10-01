В Саранске детям-инвалидами раздали крупу с червями

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Такие наборы раздали более 150 семьям в школах Мордовии. Дети, получившие сухпайки из гречки и риса, учатся на дому, поэтому школы им раздают еду.
Поставщиком крупы оказалась кейтеринговая компания из Москвы.
Министерство образования Республики Мордовия принесло извинения за случившееся и пообещало исправить ситуацию. При этом родители собираются обратиться в прокуратуру, поскольку подобные «подарки» они обнаруживают уже не в первый раз.
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Где они эти яйца туда откладывают и не поймешь
Только вымораживать видно !