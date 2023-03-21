В соцсетях набирает популярность видео «ужина французов у горящих баррикад»

В Париже уже какой день горячо - забастовки против повышения пенсионного возраста становятся только сильнее. Люди требуют отставки правительства и президента страны Эммануэля Макрона. Также протестуют и мусорщики – город завален горами отходов. А пока одни строят и поджигают баррикады, другие неспешно ужинают в одном из ресторанов города под костры из покрышек и мусора.
Несмотря на весь ад, который творится на улицах, рестораны и кафе столицы Франции продолжают работать.
В Сеть попало видео, где множество парижан собрались в одном из таких заведений, чтобы поужинать. Люди беззаботно наслаждаются пищей и разговорами, в зале спокойная атмосфера, между тем за окнами заведения полыхают костры. Об ужине французов рядом с горящими баррикадами пишет ТГ-канал RT.
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Как пишут в Twitter, ролик якобы снят в Лионе во время вчерашних масштабных протестов против пенсионной реформы. Многие сомневаются и утверждают, что это монтаж.
Некоторые пользователи сравнили видео с мемом This is fine и вспомнили другой вирусный ролик — с мальчиком из Ноябрьска, беззаботно качающимся на качелях рядом с горящим домом:
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а у нас повысили пенсионный возраст уже давно,
чуть чуть поскулили и пошли дальше нагибаться перед царём, который, кстати, ранее утверждал что пенсионный возраст повышать не будет.
есть многочисленные видео подтверждения этому !
Точно такое же происходило в Москве в 1993, когда Беня расстреливал из танков парламент.
В январе 2021 решил. В центр Москвы не поеду, пережду несколько часов на Красносельской в кафе.
Так протестующие сами из центра приперлись.
В кафе за все свободные столы тут же набились дворники из СНГ.
Тоже, видно не ожидали, и им важно было спрятаться. Так как без гражданства.
Потом двери закрыли.
За панорамными стёклами: студенты, оборванцы, силовики.
А тут, не к месту, тихая музыка.
В общем полное соответствие фильму Дитя Человеческое.
Сожгли и разрушили чуть ли не половину Франции, а каков итог?
Добавили себе еще большей нагрузки на бюджет.
И сожгли и разрушили дома, машины и магазины тех, кто не принимал участия в создании закона о пенсионной реформе.
Какая ирония
Ты даже не в состоянии понять о чем я написал.
Я же говорю, у тебя тяму только на жидкие предъявы и хватает.
Причем с каждым разом всё жиже
Напиши то же самое, но без "половины Франции" - смысл поменяется?
Думаю да - половина Франции и несколько "булочных", разница есть?
Или не 3.14зди.