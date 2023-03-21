В соцсетях набирает популярность видео «ужина французов у горящих баррикад»

В Париже уже какой день горячо - забастовки против повышения пенсионного возраста становятся только сильнее. Люди требуют отставки правительства и президента страны Эммануэля Макрона. Также протестуют и мусорщики – город завален горами отходов. А пока одни строят и поджигают баррикады, другие неспешно ужинают в одном из ресторанов города под костры из покрышек и мусора.