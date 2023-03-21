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В соцсетях набирает популярность видео «ужина французов у горящих баррикад»

В соцсетях набирает популярность видео «ужина французов у горящих баррикад»

Автор:
21 марта 2023 21:37
Сообщество : Юмор
Метки: баррикады   видео   огонь   париж   собачка из мемов   ужин   
4721
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В Париже уже какой день горячо - забастовки против повышения пенсионного возраста становятся только сильнее. Люди требуют отставки правительства и президента страны Эммануэля Макрона. Также протестуют и мусорщики – город завален горами отходов. А пока одни строят и поджигают баррикады, другие неспешно ужинают в одном из ресторанов города под костры из покрышек и мусора.

Несмотря на весь ад, который творится на улицах, рестораны и кафе столицы Франции продолжают работать.

В Сеть попало видео, где множество парижан собрались в одном из таких заведений, чтобы поужинать. Люди беззаботно наслаждаются пищей и разговорами, в зале спокойная атмосфера, между тем за окнами заведения полыхают костры. Об ужине французов рядом с горящими баррикадами пишет ТГ-канал RT.

Как пишут в Twitter, ролик якобы снят в Лионе во время вчерашних масштабных протестов против пенсионной реформы. Многие сомневаются и утверждают, что это монтаж.

Некоторые пользователи сравнили видео с мемом This is fine и вспомнили другой вирусный ролик — с мальчиком из Ноябрьска, беззаботно качающимся на качелях рядом с горящим домом:

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Метки: баррикады   видео   огонь   париж   собачка из мемов   ужин   
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31  комментарий
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4k
Шилов 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
koleos72 3 часа назад
А может они ждут, когда начнут давать винтовки!
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2k
Сергей Лаврушкин 7 часов назад
вот французы молодцы - не дают себя поиметь!

а у нас повысили пенсионный возраст уже давно,
чуть чуть поскулили и пошли дальше нагибаться перед царём, который, кстати, ранее утверждал что пенсионный возраст повышать не будет.
есть многочисленные видео подтверждения этому !
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5k
Frank Borman 7 часов назад
И че? Революция революцией, а обед по расписанию.
Точно такое же происходило в Москве в 1993, когда Беня расстреливал из танков парламент.
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448
Вася Васильев 8 часов назад
побузят и перестанут...
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30k
Ashabad 9 часов назад
Ну а чо, побастовали, потом перекусили в кафешке - и можно дальше бастовать. Голодать, что ли?!
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34k
russger 9 часов назад
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1k
K_II_T 9 часов назад
Сам в таком был.
В январе 2021 решил. В центр Москвы не поеду, пережду несколько часов на Красносельской в кафе.
Так протестующие сами из центра приперлись.
В кафе за все свободные столы тут же набились дворники из СНГ.
Тоже, видно не ожидали, и им важно было спрятаться. Так как без гражданства.
Потом двери закрыли.

За панорамными стёклами: студенты, оборванцы, силовики.
А тут, не к месту, тихая музыка.
В общем полное соответствие фильму Дитя Человеческое.
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3k
Директор свежего воздуха 9 часов назад
Титаник идёт ко дну, но оркестр продолжает играть.
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4
Александр 9 часов назад
французы не хотят работать до 64 лет ? Вот россияне хотят до 65 ,пусть пример у нас берут
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5k
Шлагбаумэн 10 часов назад
Лепота...
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11k
GROMOZEKA 10 часов назад
Забавно.
Сожгли и разрушили чуть ли не половину Франции, а каков итог?
Добавили себе еще большей нагрузки на бюджет.
И сожгли и разрушили дома, машины и магазины тех, кто не принимал участия в создании закона о пенсионной реформе.
Какая ирония
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15k
Голос Вселенной 10 часов назад
Напомнило )))
Ссылка youtu.be
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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