"Я заслужил завтрашний отгул, я устал!": в Норильске полуголый вахтовик забрался на памятник с криками о заслуженном выходном

Крик души уставшего работяги сняли на видео. Он забрался на памятник металлургам на Гвардейской площади в Норильске. Местные жители сняли на видео бушевавшего вахтовика.
Судя по видео, кричавший и очень уставший вахтовик Борис был пьян. Кричалку начал со слов: "Слава шахтёрскому труду!" — а закончил тем, что он из Луганской области и вообще заслужил отгул, потому что устал. В конце он послал всех на три буквы.
Сообщают, что из-за жалобы полиция теперь проводит проверку, а устроившего перформанс ищут. Надеемся, ему всё-таки дали заслуженный отгул.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ты просто алкаш!
чувак просто счастливчик, что наряд его не снял с постамента.
Когда найдут, наверное целых 15 отгулов получит за казенный счет )))