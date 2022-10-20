"Я заслужил завтрашний отгул, я устал!": в Норильске полуголый вахтовик забрался на памятник с криками о заслуженном выходном

Судя по видео, кричавший и очень уставший вахтовик Борис был пьян. Кричалку начал со слов: "Слава шахтёрскому труду!" — а закончил тем, что он из Луганской области и вообще заслужил отгул, потому что устал. В конце он послал всех на три буквы.