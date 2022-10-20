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"Я заслужил завтрашний отгул, я устал!": в Норильске полуголый вахтовик забрался на памятник с криками о заслуженном выходном

"Я заслужил завтрашний отгул, я устал!": в Норильске полуголый вахтовик забрался на памятник с криками о заслуженном выходном

Автор:
20 октября 2022 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: Вахтовик   видео   выходной   интересное   норильск   отгул   устал   фото   
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Крик души уставшего работяги сняли на видео. Он забрался на памятник металлургам на Гвардейской площади в Норильске. Местные жители сняли на видео бушевавшего вахтовика.

Судя по видео, кричавший и очень уставший вахтовик Борис был пьян. Кричалку начал со слов: "Слава шахтёрскому труду!" — а закончил тем, что он из Луганской области и вообще заслужил отгул, потому что устал. В конце он послал всех на три буквы.

Сообщают, что из-за жалобы полиция теперь проводит проверку, а устроившего перформанс ищут. Надеемся, ему всё-таки дали заслуженный отгул.

Источник:

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Метки: Вахтовик   видео   выходной   интересное   норильск   отгул   устал   фото   
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13  комментариев
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−99
GLOBUS 16 минут назад
Если у тебя есть силы забраться на памятник, то нихрена ты не устал!
Ты просто алкаш!
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51k
smakido 17 минут назад
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5k
Котэ 20 минут назад
оскорбление чувств металлургов, до 5 лет лишения свободы
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758
Александр Зотов 21 минуту назад
перефразируя известный афоризм: шахтёрскому труду конечно слава, но зачем же по памятникам лазить?
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1k
ChePaev Полчаса назад
Все правильно, как говорил мой начальник : надо уметь хорошо работать и хорошо отдыхать) Выпил- оттянись по-полной!
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2k
Старичок Полчаса назад
там от площади до околотка две минуты пешим ходом, да и бабоны регулярно проезжают.
чувак просто счастливчик, что наряд его не снял с постамента.
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1k
Оксид Бетона 39 минут назад
Луганска? Да это провокатор изо Львова!
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6k
Sanar 43 минуты назад
Отправить обратно в Луганск отдыхать с автоматом, раз устал в Норильске с киркой)
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8k
Shtoppi 50 минут назад
<<Сообщают, что из-за жалобы полиция теперь проводит проверку, а устроившего перформанс ищут. Надеемся, ему всё-таки дали заслуженный отгул.>>
Когда найдут, наверное целых 15 отгулов получит за казенный счет )))
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4k
A 50 минут назад
Как бы теперь не пришлось провести отгул в отделении полиции
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5k
Copycat Час назад
боюсь представить что он будет делать в "завтрашний отгул"
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77
Sata33 Copycat 42 минуты назад
спать )
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