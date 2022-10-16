Краснодарские школьники электросамокатом раскрутили карусель до опасной скорости

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Нет предела детской любознательности, сразу видно, будущие инженеры растут.
Итак, дано: электросамокат - одна штука, карусель - одна штука, пытливые детские умы - 7 штук. Что имеем на выходе? Устройство для тренировки будущих космонавтов в полевых условиях.
В результате "научного эксперимента" доброволец доставлен в больницу с многочисленными ушибами. Инцидент произошёл на детской площадке ЖК "Перспектива" на улице Героев-Разведчиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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