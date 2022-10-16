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Краснодарские школьники электросамокатом раскрутили карусель до опасной скорости

Краснодарские школьники электросамокатом раскрутили карусель до опасной скорости

Автор:
16 октября 2022 16:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   карусель   краснодар   физика   электросамокат   
743
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1

Нет предела детской любознательности, сразу видно, будущие инженеры растут.

Итак, дано: электросамокат - одна штука, карусель - одна штука, пытливые детские умы - 7 штук. Что имеем на выходе? Устройство для тренировки будущих космонавтов в полевых условиях.


В результате "научного эксперимента" доброволец доставлен в больницу с многочисленными ушибами. Инцидент произошёл на детской площадке ЖК "Перспектива" на улице Героев-Разведчиков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дети   карусель   краснодар   физика   электросамокат   
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22  комментария
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5k
Максим 54 минуты назад
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3k
Трям 4 минуты назад

ну и...
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24k
Сергей Алексеевич 6 минут назад
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28k
Андрей Иванов 7 минут назад
Некоторые песни можно приравнивать к пророчествам
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20k
ЦСКА 8 минут назад
Прикол то старый уже! Раньше скутерами раскручивали!
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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290
том 10 минут назад
Наставили кораблей пиратских по дворам, но малыши вырастают и куда им? На самокат? Где футбольные поля, баскетбольные, где кружки всякие, например авиамодельные, корабельные и прочее, прочее... где оно всё? Куда идти подростку? Вот они и раскручивают...
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5k
Дмитрий 10 минут назад
Нормально. Нет, конечно с точки зрения большинства это будет "ужас просто", но с точки зрения пацанов -нормально. Как говориться- вспомните себя! Гвозди в ногах, разорванные ладошки, подрыв чего-нибудь и прочая, прочая, прочая.
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11k
.Атеист. 12 минут назад
Провели практическое занятие на тему "Центробежная сила и её воздействие на человека"
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4k
A 19 минут назад
Взрослые отреагировали только после того как космонавт сорвался с центрифуги?
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
Внутри, я так понимаю, будущий комонавт?)
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71k
Viktor Полчаса назад
Смекалка есть, а ума ещё маловато!
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182
Sata33 Полчаса назад
Ох нифига же себе ...
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8k
Shtoppi 36 минут назад
"сверхразумы", больше и сказать нечего. Особенно тот кто внутрь залезть согласился.
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39k
jonnyD 42 минуты назад
А самокат где? Неужели у потерпевшего в ж...
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66k
Вит Z 42 минуты назад
За то не курят....
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15k
Александр 46 минут назад
Надо найти золотую середину, между втыканием в смартфон и вот этим.
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7k
GROMOZEKA 46 минут назад
Еще легко отделался
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