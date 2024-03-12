Первый класс в самолетах «Сингапурских авиалиний»

Авиакомпания Сингапура "Singapore Airlines" предлагает пассажирам первого класса два варианта размещения: кресло-кабину и отдельный номер на борту.
Кабина отделена от остального салона с помощью расширенного подголовника, внутри есть много пространства для ног. Само кресло вручную обшито натуральной кожей и сделано особо широким, чтобы пассажиру было удобно в любом положении. Внутри каждой кабины — персональный экран с сенсорным управлением и встроенной системой развлечений: можно смотреть фильмы и сериалы, играть в видеоигры и даже пользоваться интернетом прямо во время полёта.
В номере имеется кровать, кресло и 32-дюймовый телевизор со встроенной системой развлечений и доступом в интернет. А в салоне — просторные туалетные комнаты со всем необходимым.
Пассажиры первого класса могут заказать еду в ресторане на борту: полноценные горячие блюда, закуски и десерты от шеф-повара, а также напитки, в том числе алкогольные.
Стоимость билета: от 10 тысяч долларов (более 900 тысяч рублей)
Направления: Окленд, Дели, Франкфурт, Гонконг, Джакарта, Лондон, Лос-Анджелес, Мельбурн, Мумбаи, Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Сидней, Токио, Цюрих.
Время в пути: от 3 часов 45 минут до 15 часов 10 минут.
Источник:
- Эффектное приземление самолета
- Мировой рекорд: приземление самолета на крошечную вертолётную площадку
- В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта
- Эффектный момент катапультирования летчика Су-25, снятый от первого лица
- Пора в дорогу: взлёт самолета после короткой остановки