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Первый класс в самолетах «Сингапурских авиалиний»

Первый класс в самолетах «Сингапурских авиалиний»

Автор:
12 марта 2024 12:48
Метки: Singapore Airlines   Видео   интересно   первый класс   самолет   сингапур   
950
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Авиакомпания Сингапура "Singapore Airlines" предлагает пассажирам первого класса два варианта размещения: кресло-кабину и отдельный номер на борту.

Кабина отделена от остального салона с помощью расширенного подголовника, внутри есть много пространства для ног. Само кресло вручную обшито натуральной кожей и сделано особо широким, чтобы пассажиру было удобно в любом положении. Внутри каждой кабины — персональный экран с сенсорным управлением и встроенной системой развлечений: можно смотреть фильмы и сериалы, играть в видеоигры и даже пользоваться интернетом прямо во время полёта.

В номере имеется кровать, кресло и 32-дюймовый телевизор со встроенной системой развлечений и доступом в интернет. А в салоне — просторные туалетные комнаты со всем необходимым.

Пассажиры первого класса могут заказать еду в ресторане на борту: полноценные горячие блюда, закуски и десерты от шеф-повара, а также напитки, в том числе алкогольные.


Стоимость билета: от 10 тысяч долларов (более 900 тысяч рублей)

Направления: Окленд, Дели, Франкфурт, Гонконг, Джакарта, Лондон, Лос-Анджелес, Мельбурн, Мумбаи, Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Сидней, Токио, Цюрих.
Время в пути: от 3 часов 45 минут до 15 часов 10 минут.

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Метки: Singapore Airlines   Видео   интересно   первый класс   самолет   сингапур   
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Александр Полчаса назад
Ну не Победа, конечно, не Победа...)
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13k
butata 16 минут назад
Автор, это могло быть открытием в прошлом тысячелетии, а сейчас уже никого не удивишь. Тем более, что Сингапурские авиалинии даже круче, чем любимый многими Эмирейтс.
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Alex Chebrikov

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