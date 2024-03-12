Первый класс в самолетах «Сингапурских авиалиний»

Кабина отделена от остального салона с помощью расширенного подголовника, внутри есть много пространства для ног. Само кресло вручную обшито натуральной кожей и сделано особо широким, чтобы пассажиру было удобно в любом положении. Внутри каждой кабины — персональный экран с сенсорным управлением и встроенной системой развлечений: можно смотреть фильмы и сериалы, играть в видеоигры и даже пользоваться интернетом прямо во время полёта.

В номере имеется кровать, кресло и 32-дюймовый телевизор со встроенной системой развлечений и доступом в интернет. А в салоне — просторные туалетные комнаты со всем необходимым.

Пассажиры первого класса могут заказать еду в ресторане на борту: полноценные горячие блюда, закуски и десерты от шеф-повара, а также напитки, в том числе алкогольные.