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В США два подростка попытались угнать авто, но спасовали перед механической коробкой передач

В США два подростка попытались угнать авто, но спасовали перед механической коробкой передач

Автор:
03 апреля 2023 15:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   авто   видео   механическая коробка передач   полиция   тинейджеры   угон   
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Пара тинейджеров решила отжать Subaru, но что-то пошло не так.

На одной из автозаправок в Мэриленде два молодых оболтуса попали в курьёзную историю. Тинейджеры дождались, когда к АЗС подъедет авто, силой вышвырнули из салона Subaru WRX водителя и отняли у него ключи. Однако угнать машину так и не смогли. Незнание "механики" помешало грандиозным планам подростков.


Горе-угонщикам пришлось убегать на своих двоих. А там и полиция подоспела. В результате парни 16-ти и 17-ти лет были задержаны стражами порядка. Им было предъявлено обвинение в угоне автомобиля по предварительному сговору.

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Метки: США   авто   видео   механическая коробка передач   полиция   тинейджеры   угон   
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4  комментария
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19k
Андрей 48 минут назад
Хоть их рожи и замазали, но вряд ли они из числа бледнолицых американцев.
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1k
Антон 18 минут назад
Вот ЛОШАРЫ!
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31k
Slonyash 40 минут назад
Ну это классика!

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