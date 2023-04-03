В США два подростка попытались угнать авто, но спасовали перед механической коробкой передач

Пара тинейджеров решила отжать Subaru, но что-то пошло не так.
На одной из автозаправок в Мэриленде два молодых оболтуса попали в курьёзную историю. Тинейджеры дождались, когда к АЗС подъедет авто, силой вышвырнули из салона Subaru WRX водителя и отняли у него ключи. Однако угнать машину так и не смогли. Незнание "механики" помешало грандиозным планам подростков.
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Горе-угонщикам пришлось убегать на своих двоих. А там и полиция подоспела. В результате парни 16-ти и 17-ти лет были задержаны стражами порядка. Им было предъявлено обвинение в угоне автомобиля по предварительному сговору.
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