Как могли бы выглядеть смайлики для инженеров

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Некоторые люди считают, что у инженеров нет эмоций. Герой видео решил разрушить этот стереотип и создал "эмодзи" для инженеров.
Возможно вы узнаете своих знакомых инженеров, а может быть и себя 😐
Источник:
АНТИФИШКИ
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