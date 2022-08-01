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Как могли бы выглядеть смайлики для инженеров

Как могли бы выглядеть смайлики для инженеров

Автор:
01 августа 2022 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Эмоции   Юмор   видео   инженер   прикол   смайл   стереотип   эмодзи   
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Некоторые люди считают, что у инженеров нет эмоций. Герой видео решил разрушить этот стереотип и создал "эмодзи" для инженеров.
Возможно вы узнаете своих знакомых инженеров, а может быть и себя 😐

Источник:

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Метки: Эмоции   Юмор   видео   инженер   прикол   смайл   стереотип   эмодзи   
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2  комментария
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 44 минуты назад
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Лютый вам Бетховен 40 минут назад
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Себастьян Перейра

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