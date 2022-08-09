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Уютный дом на колёсах

Уютный дом на колёсах

Автор:
09 августа 2022 10:09
Метки: авто   видео   дом   дом на колёсах   интересно   путешествие   уют   
118
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Практически идеальный вариант для путешествий по миру с домашним комфортом. Главное, чтобы за рулём такого гиганта был не ты, а кто-то другой.
Когда утро действительно доброе.

Источник:

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Метки: авто   видео   дом   дом на колёсах   интересно   путешествие   уют   
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1  комментарий
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livaneth 48 минут назад
У мужика есть большой дом на колесах, кошка и собака.
А девушка каждый раз новая.
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