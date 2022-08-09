Уютный дом на колёсах

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Практически идеальный вариант для путешествий по миру с домашним комфортом. Главное, чтобы за рулём такого гиганта был не ты, а кто-то другой.
Когда утро действительно доброе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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