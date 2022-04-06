Виталий Наливкин потопил яхту государственного чиновника

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Вымышленный депутат Уссурийского района Виталий Наливкин вернулся с новым выпуском своих приключений после полугодового перерыва. В новой серии Наливкин топит яхту местного миллиардера, взрывая её выстрелом из гранатомёта.
Депутат от народа вновь эффектно решил проблему
Наливкин изъял яхту и дефицитные овощи, которые госчиновник незаконно хранил в каюте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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