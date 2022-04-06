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Виталий Наливкин потопил яхту государственного чиновника

Виталий Наливкин потопил яхту государственного чиновника (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Виталий Наливкин   Приколы   Уссурийск   Юмор   видео   наливкин   стёб   троллинг   
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Вымышленный депутат Уссурийского района Виталий Наливкин вернулся с новым выпуском своих приключений после полугодового перерыва. В новой серии Наливкин топит яхту местного миллиардера, взрывая её выстрелом из гранатомёта.

Депутат от народа вновь эффектно решил проблему

Наливкин изъял яхту и дефицитные овощи, которые госчиновник незаконно хранил в каюте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виталий Наливкин   Приколы   Уссурийск   Юмор   видео   наливкин   стёб   троллинг   
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7  комментариев
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64
Timofey2007 55 минут назад
Жизнь не учит.
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3k
Aristarx 5 минут назад
Чушь какая-то в этой серии.
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10k
Александр Полчаса назад
Да там надувняк с движкой дороже этого корыта)))
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20k
BiZ Полчаса назад

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32
zzzz_987 Полчаса назад
Уже не смешной клоун
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19k
babuby 50 минут назад
Призывы к противоправным действиям?
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503
imho 2 часа назад
Бывший начальник
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