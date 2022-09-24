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Пышногрудые ведущие албанского телеканала, по условиям контракта, не носят лифчики

Пышногрудые ведущие албанского телеканала, по условиям контракта, не носят лифчики

Автор:
24 сентября 2022 18:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Албания   албанское телевидение   ведущие   девушки   новости   трудовой контракт   
3754
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У этого телеканала в Албании, наверняка, самые высокие рейтинги, а зрителей от экрана за уши не оттащить. Всё дело в том, что ведущие новостей "Zjarr TV", что в переводе с албанского на русский означает «Огонь ТВ», никогда не носят лифчики. И это - одно из условий рабочего контракта...Когда в принципе, не так важно, что там в новостях и на каком языке говорят ведущие

Скорее всего, новости на этом телеканале даже не слушают, а скорее смотрят, так как содержание не так важно, как видеоконтент. Все телеведущие проходят строгий кастинг, на котором отбирают лишь тех, чей объем груди заинтересует потенциального телезрителя. Об этом пишет телеграм-канал "Swiss Ватник".

Но самое интересное то, что благодаря Интернет, слава об этих «новостях» настолько распространилась по свету, что теперь канал смотрят даже в странах, где до этого не знали как найти Албанию на карте мира.

Тема сисек почти раскрыта ...


Источник:

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Метки: Албания   албанское телевидение   ведущие   девушки   новости   трудовой контракт   
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54  комментария
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741k
А.Берестенко 2 часа назад
А ведь говорили в интернете - учи албанский!
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834
Mr White Man Минуту назад
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2k
Антон Сорокин 13 минут назад
И у нас такое было - передача "Голая правда" на советском ТВ

Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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12k
Александр 15 минут назад
Хорошо хоть с листа читает... Телесуфлёра завезли, но не успели воткнуть в розетку...
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5k
slesarnick 17 минут назад
Мусульманки?
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4
vasileff4 17 минут назад
Всё, я в Албанию. Где ближайшее посольство?
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18k
Valiko 20 минут назад
У нас тоже были новости с декольте и в добавок доступным пролетарским языком (матом) - "Кактам".
Один из комментов красноречиво говорит о содержании: "Янита (ведущая), благодаря вашему декольте, про#бал почти все новости."
За бугром есть "Naked news", где ведущие пересказывают новости с обычных телеканалов, но с голой жопой

Ссылка www.youtube.com
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 21 минуту назад
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9k
Александр 23 минуты назад
С первого поиска - вот.
Ссылка vk.com
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294
ZeroCross.ru 24 минуты назад
а где погода ?
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Тема не раскрыта.
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9k
Александр Полчаса назад
Нормально. А не вот это вот всё...

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388
Gigantes Александр 11 минут назад
Интересно он реально такие сделал или всё-таки искуственные каждое утро надевает
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1k
lihaci Полчаса назад
Так они и говорят, как будто рот кое чем занят

А вторая хорошаааааа......
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7k
evenSeven Полчаса назад
А на телесуфлере сэкономили… А ведь без него не видно всей глубины глаз.
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9k
Злобный 36 минут назад
Эээ.... я может ошибаюсь конечно, но РАЗВЕ Албания не мусульманская страна?
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786
Никита Помянтовский 37 минут назад
Это странно, учитывая, что когда их ссорили с сербами, то наседали именно на их мусульманскую веру. Которая в вопросах оголения женских прелестей оооочень строга.
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863
Tevet 49 минут назад
а друг говорит, что он их понимает
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146
Andrei 51 минуту назад
Эх, если б они ещё и молчали, цены бы не было!
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715
Иванов Петров Сидоров 52 минуты назад
В жарких странах не только без лифчиков, без трусов сидят.
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39k
Бабай 54 минуты назад
Ох уж эти озабоченные... Их что, на порнохабе забанили?
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serega57_ 54 минуты назад
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