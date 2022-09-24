Пышногрудые ведущие албанского телеканала, по условиям контракта, не носят лифчики

У этого телеканала в Албании, наверняка, самые высокие рейтинги, а зрителей от экрана за уши не оттащить. Всё дело в том, что ведущие новостей "Zjarr TV", что в переводе с албанского на русский означает «Огонь ТВ», никогда не носят лифчики. И это - одно из условий рабочего контракта...Когда в принципе, не так важно, что там в новостях и на каком языке говорят ведущие
Скорее всего, новости на этом телеканале даже не слушают, а скорее смотрят, так как содержание не так важно, как видеоконтент. Все телеведущие проходят строгий кастинг, на котором отбирают лишь тех, чей объем груди заинтересует потенциального телезрителя. Об этом пишет телеграм-канал "Swiss Ватник".
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Но самое интересное то, что благодаря Интернет, слава об этих «новостях» настолько распространилась по свету, что теперь канал смотрят даже в странах, где до этого не знали как найти Албанию на карте мира.
Тема сисек почти раскрыта ...
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АНТИФИШКИ
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Один из комментов красноречиво говорит о содержании: "Янита (ведущая), благодаря вашему декольте, про#бал почти все новости."
За бугром есть "Naked news", где ведущие пересказывают новости с обычных телеканалов, но с голой жопой
А вторая хорошаааааа......