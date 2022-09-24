Пышногрудые ведущие албанского телеканала, по условиям контракта, не носят лифчики

У этого телеканала в Албании, наверняка, самые высокие рейтинги, а зрителей от экрана за уши не оттащить. Всё дело в том, что ведущие новостей "Zjarr TV", что в переводе с албанского на русский означает «Огонь ТВ», никогда не носят лифчики. И это - одно из условий рабочего контракта...Когда в принципе, не так важно, что там в новостях и на каком языке говорят ведущие