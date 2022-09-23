Из-за высоких цен на ЖКХ англичанка перешла на хлеб с маргарином

Она пытается прожить на 7 фунтов в неделю - это меньше 500 рублей.
В Британии резко выросла стоимость ЖКХ и местным жителям приходится несладко. Часть граждан резко снизила траты, чтобы было чем оплатить коммуналку. Например,
перешли на хлеб с майонезом стали экономить на продуктах.
К такому «челленджу» присоединилась и 26-летняя Кэтрин Лиц. Она пробует питаться на 7 фунтов в неделю. На эти деньги она закупила бобы, кукурузу, перец, лепёшки, макароны, немного тунца, хлеб и маргарин. Ещё есть бананы, но они остались с прошлого закупа. Кстати, вполне себе неплохой рацион.
Свой эксперимент она записывает на видео и выкладывает в соцсети. И говорит, что еда-то неплохая, но наворачивать одно и то же каждый день ей уже надоело.
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Но пока держится.
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АНТИФИШКИ
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А можно ли купить все эти продукты в России на эту сумму? Реально ли прожить неделю на 450 ?