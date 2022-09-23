Из-за высоких цен на ЖКХ англичанка перешла на хлеб с маргарином

В Британии резко выросла стоимость ЖКХ и местным жителям приходится несладко. Часть граждан резко снизила траты, чтобы было чем оплатить коммуналку. Например, перешли на хлеб с майонезом стали экономить на продуктах.

К такому «челленджу» присоединилась и 26-летняя Кэтрин Лиц. Она пробует питаться на 7 фунтов в неделю. На эти деньги она закупила бобы, кукурузу, перец, лепёшки, макароны, немного тунца, хлеб и маргарин. Ещё есть бананы, но они остались с прошлого закупа. Кстати, вполне себе неплохой рацион.

Свой эксперимент она записывает на видео и выкладывает в соцсети. И говорит, что еда-то неплохая, но наворачивать одно и то же каждый день ей уже надоело.