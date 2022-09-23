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Из-за высоких цен на ЖКХ англичанка перешла на хлеб с маргарином

Из-за высоких цен на ЖКХ англичанка перешла на хлеб с маргарином

Автор:
23 сентября 2022 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Британия   Еда   жкх   коммуналка   продукты   цены   челлендж   
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Она пытается прожить на 7 фунтов в неделю - это меньше 500 рублей.

В Британии резко выросла стоимость ЖКХ и местным жителям приходится несладко. Часть граждан резко снизила траты, чтобы было чем оплатить коммуналку. Например, перешли на хлеб с майонезом стали экономить на продуктах.

К такому «челленджу» присоединилась и 26-летняя Кэтрин Лиц. Она пробует питаться на 7 фунтов в неделю. На эти деньги она закупила бобы, кукурузу, перец, лепёшки, макароны, немного тунца, хлеб и маргарин. Ещё есть бананы, но они остались с прошлого закупа. Кстати, вполне себе неплохой рацион.

Свой эксперимент она записывает на видео и выкладывает в соцсети. И говорит, что еда-то неплохая, но наворачивать одно и то же каждый день ей уже надоело.

Но пока держится.

Источник:

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Метки: Англия   Британия   Еда   жкх   коммуналка   продукты   цены   челлендж   
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12  комментариев
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17k
Марина 50 минут назад
Курс фунта 63.54. Умножим на 7 будет 444.78.
А можно ли купить все эти продукты в России на эту сумму? Реально ли прожить неделю на 450 ?
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1k
Шурман 22 минуты назад
В Бельгии я это хрен куплю , маргарин 3.50 евро , хлеб буханка .2.94 , кукуруза в банке 1.50 евро , макароны от 3х евро , лепешки там тоже цена разная . В неделю 2 раза заходим в магазин минимальные затраты это 120-140 евро на семью из 4х человек , сигареты маленькая пачка винстона 7 евро , топливо на заправке дизель 1.80 евро . Сегодня поехал в больницу и оплатил проезд на автобусе и офигел просто , 100 лет не ездил на городском транспорте , оказалось что часовой билет мне обошёлся в 7.50 евро , жене показываю она говорит дану нафиг что то изменилось с Июля ?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
удивили...все 90е....этой хренью геноцидили Россию..сцуки русофобские)
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7k
Shtoppi Полчаса назад
Дорогобогато живут в гейропе)))))))))))))
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16k
Топпер Харли Час назад
Вот это средство ей в помощь) Привет из 90х) Маргарин надеюсь РАМА?!)
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1k
fivus Час назад
история циклична. Бутерброд из облойной муки+маргарин+цикориевый кофе без сахара и заменителей - реалии фашистской Германии 1943 года. До этого были булки, масло и колониальный кофе с тростниковым сахаром.
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August

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