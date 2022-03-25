В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам

Цены на продукты стремительно растут, и поход в магазин в наше время может здорово озадачить. Россияне показали, что купили на 1000 или 2000 рублей в обычных супермаркетах, и кажется, удивились непривычно скудному набору.
Художница с никнеймом magischestuk , живущая в Новомосковске, показала в Твиттере, что купила на 1000 рублей. В продуктовый набор вошли самые обычные продукты: 2 литровых бутылки подсолнечного масла "Благо", 2 брикета сливочного масла "Тысяча озер", пара пачек сахара и две упаковки сыра российского производства (похоже, очень бюджетного сегмента).
Реакция на этот пост была примерно такой. Кто-то прокомментировал состав продуктового набора, кто-то поделился фото своих покупок.
Если захотел разбавить стандартный рацион фруктами и овощами, приготовься, что будет дорого
Тем, кто скажет, что не стоит сейчас покупать апельсины и помидоры, а лучше перейти на отечественные овощи, можно показать цену обычной капусты.
Масло, сыр, сметана, лимоны, капуста, майонез
Чтобы сэкономить, можно обратить внимание на самые дешевые продукты. Правда, никто не обещал, что в тушенке и сосисках за эти деньги будет мясо.
Впрочем, некоторые считают, что ситуация с повышением цен временная. Дескать, все устаканится и вернется на круги своя. Другие же вспоминают о том, как экономили в СССР. Третьи просто стараются найти продукты подешевле и уповают на грядущий дачный сезон со своими овощами и фруктами. Сахаром-то запаслись! А это значит, варенье будет (но это не точно).
Источник:
АНТИФИШКИ
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