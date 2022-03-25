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В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам

В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам (9 фото)

Автор:
25 марта 2022 10:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   магазин   покупки   продуктовая корзина   продукты   цены   экономия   
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Цены на продукты стремительно растут, и поход в магазин в наше время может здорово озадачить. Россияне показали, что купили на 1000 или 2000 рублей в обычных супермаркетах, и кажется, удивились непривычно скудному набору.

Художница с никнеймом magischestuk , живущая в Новомосковске, показала в Твиттере, что купила на 1000 рублей. В продуктовый набор вошли самые обычные продукты: 2 литровых бутылки подсолнечного масла "Благо", 2 брикета сливочного масла "Тысяча озер", пара пачек сахара и две упаковки сыра российского производства (похоже, очень бюджетного сегмента).


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Реакция на этот пост была примерно такой. Кто-то прокомментировал состав продуктового набора, кто-то поделился фото своих покупок.

Если захотел разбавить стандартный рацион фруктами и овощами, приготовься, что будет дорого

Тем, кто скажет, что не стоит сейчас покупать апельсины и помидоры, а лучше перейти на отечественные овощи, можно показать цену обычной капусты.




Масло, сыр, сметана, лимоны, капуста, майонез


Чтобы сэкономить, можно обратить внимание на самые дешевые продукты. Правда, никто не обещал, что в тушенке и сосисках за эти деньги будет мясо.




Впрочем, некоторые считают, что ситуация с повышением цен временная. Дескать, все устаканится и вернется на круги своя. Другие же вспоминают о том, как экономили в СССР. Третьи просто стараются найти продукты подешевле и уповают на грядущий дачный сезон со своими овощами и фруктами. Сахаром-то запаслись! А это значит, варенье будет (но это не точно).

Источник:

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Метки: Еда   магазин   покупки   продуктовая корзина   продукты   цены   экономия   
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14  комментариев
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5k
сеньор Леонсио Час назад
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710
Шурман 24 минуты назад
Бельгия , сосед вчера пришел попросил в долг ( В ДОЛГ ) подсолнечное и фритюрное масло , блин я сам в шоке был . Дал бутылки . Ладно бы Русскоязычный а это местные уже друг к другу начали ходить , мы масла много не используем но в кладовке у меня всегда оно есть . Привык так жить , затовариваемся и все в гараже стоит , масло , вода канистры по 5 литров . Cоль постоянно покупаю потому что таранку начал делать ну и шашлык это святое .
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55k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
Комментарий к фото
А если не по 2 штуки каждого продукта, а по 4, то будет не 1 тысяча, а 2 тысячи!
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2k
Radugananebe Час назад
Все дорожает, факт. Апельсины, кстати, дешевле, чем капуста)).
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