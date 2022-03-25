В соцсетях демонстрируют "набор еды для экономных". Обычные продукты по нынешним ценам

Впрочем, некоторые считают, что ситуация с повышением цен временная. Дескать, все устаканится и вернется на круги своя. Другие же вспоминают о том, как экономили в СССР. Третьи просто стараются найти продукты подешевле и уповают на грядущий дачный сезон со своими овощами и фруктами. Сахаром-то запаслись! А это значит, варенье будет (но это не точно).